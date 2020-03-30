Легендарного КВНщика Сивохо уволили из СНБО - СМИ

Сивохо уволили из СНБО / УНИАН

В понедельник, 30 марта, стало известно, что Сергей Сивохо уволен с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах.

"По состоянию на 24 марта этого года (дата направления запроса) Сивохо Сергей Анатольевич не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Ткаченко Максим Николаевич состоянию на 24.03.2020 также не занимает должность советника секретаря СНБО Украины на общественных началах", – говорится в сообщении пресс-службы Аппарата СНБО в ответ на запрос СМИ.

По информации телеграм-канала Наглый, Сивохо увольняют с должности внештатного советника секретаря СНБО.

"Да, действительно Сергея Сивохо увольняют с должности внештатного советника секретаря СНБО. Данилов пока молчит, но заявления осталось ждать недолго", - сказано в сообщении.

Отметим, Сивохо был назначен на пост советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса 21 октября 2019 года.

Его назначение вызвало общественный резонанс.

Читайте такжеВ Слуге народа взбунтовались против Сивохо и назвали его "вредителем"Напомним, во время досрочных парламентских выборов-2010 Сергей Сивохо принимал участие как кандидат от президентской партии Слуга народа по мажоритартному округу №49. Однако он уступил кандидату от "Оппозиционной платформы За жизнь".