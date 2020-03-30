Аваков удивил новыми сроками окончания карантина

Аваков обещает карантин до 12 мая / Пресс-служба МВД

Карантин в Украине в связи с пандемией коронавируса Covid-19, по всей вероятности, будет продлен еще, как минимум, на два месяца.

Такое заявление сделал глава МВД Арсен Аваков, аргументировав сказанное развитием ситуации с коронавирусом в ряде стран Европы.

"Сейчас у нас продлен карантин до 24 числа апреля, но там посмотрим. Я думаю, что как минимум два месяца нам всем придется сидеть, как и во всей Европе, в карантинном состоянии", – сказал министр.

По словам Авакова, учитывая рост заболеваемости в Украине, карантин изначально может быть продлен до 12 мая, но, возможно, впоследствии и дольше.

Как ранее сообщалось, в условиях объявленного в Украине карантина власти поставили экономику на стоп-кран, заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Напомним, ранее эксперт Александр Охрименко рассказал о том, что пандемию коронавируса в Украине используют для зарабатывания денег.