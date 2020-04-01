Не те каналы: во львовской школе запретили смотреть уроки по телевизору

Пульт, телевзор / УНИАН

Во Львове директор Львовской средней общеобразовательной школы восточных языков и боевых искусств Будокан Александр Козловский запретил педагогам и ученикам использовать часть видеоуроков, которые будут показывать на телеканалах в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн" - предложенного властями страны школьникам как альтернатива для обучения на время коронавирусного карантина.

Соответствующее сообщение было опубликовано на Facebook-странице учебного заведения.

"Дорогие друзья! В связи с широко разрекламированной компанией внедрения дистанционных занятий с украинскими детьми "Всеукраинская школа онлайн" с 6 апреля 2020 года, обращаем Ваше внимание на проведение on-line занятий с Вашими детьми на антиукраинских каналах Zik, 112 и NewsOne. [...] .Учителям ЛСОШ Будокан запрещается использовать контент дистанционного образования на этих каналах при подготовке собственных стрим-уроков, предметных презентаций и проведения on-line занятий", - написал Козловский.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил - в связи с карантином из-за китайского коронавируса с 6 апреля 2020 года стартует проект Всеукраинская Школа Онлайн.

На все время карантина, с 10.00, с понедельника по пятницу, уроки будут транслироваться по нижеследующим украинским телеканалам:

а) 5-й класс - Плюсплюс и 112 Украина;

б) 6-й класс - ZOOM и NewsOne;

в) 7-й класс - ZIK;

г) 8-й класс - Индиго и УНИАН;

д) 9-й класс - Совет и UA: Культура;

е) 10-й класс - UA: Первый;

ж) 11-й класс - М1.