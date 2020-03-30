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Онлайн-уроки для школьников: расписание и где смотреть

30 марта 2020, 19:24

Во время беспрецедентно длинного карантина детям и родителям нужно привыкать к самоорганизации.

Украинские школьники переходят на дистанционное обучение / Фото: УНИАН

Украинские школьники уже более двух недель находятся на карантине из-за эпидемии коронавируса Covid-19, его продлили до 24 апреля и пока неизвестно, сядут ли дети за парты снова в этом учебном году. Карантин родителям хорошо известен, поскольку в школах его применяют для защиты от сезонных ОРВИ и гриппа почти ежегодно. Однако ранее такие выходные дни все воспринимали, как каникулы, но пандемия внесла свои коррективы и необходимо настраиваться на длительное дистанционное обучение.

Учимся дома

Дистанционное обучение, как показывает реальность, стало испытанием, как для школьников и родителей, так и для учителей. Никто не был готов к такому жесткому карантину, тем более что удаленное образование ранее в Украине не практиковалось. Начиналось все того, что в вайбере учителя бросали задание, которое должны теоретически дети были выполнить в школе, а также домашнюю работу. Родители были возмущены, дети без контроля, в преимущественном большинстве, пытались от работы всячески увильнуть. Если взять среднестатистический класс на 30 человек, то дистанционно все задания в нем выполняли не более 10 школьников.

По мере накала ситуации с эпидемией коронавируса и внушения родителям, что карантин – это не каникулы, все больше школьников начали настраиваться на самостоятельное дистанционное обучение.

В помощь пришел Google Classroom, куда переместилось после весенних каникул украинское среднее образование. В YouTube появились многочисленные инструкции для учителей по созданию уроков и заданий. В частности, как создавать материал Gooole Классе – можно посмотреть по ссылке. Через электронную почту родители или ученики могут зарегистрироваться в сервисе, что позволит попасть на страничку вашего класса, где все учителя размещают задания.

После выполнения к заданию необходимо прикрепить фото работы, а затем пометить его, как выполненное. Каждое задание имеет определенный срок для выполнения, который определяет учитель, поэтому здесь также важен режим. После проверки педагог может отправить школьнику оценку с комментарием или переслать для исправления ошибок и доработки.

Видеоуроки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи с карантином с 6 апреля стартует проект Всеукраинская Школа Онлайн.

"Еще один важный момент — это дистанционное образование во время карантина. Наша задача как государства обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью, в понедельник, 6 апреля стартует проект Всеукраинская Школа Онлайн. В рамках проекта 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины", — сказал президент.

Сейчас выбранные учителя записывают видеоуроки по 11 предметам для учеников с пятого по одиннадцатый класс по программе Министерства образования. Учиться дистанционно школьники смогут на Facebook, YouTube и с помощью специальных утренних трансляций на украинских телеканалах. Их перечень, а также расписание уроков еще пока не опубликованы, появятся в ближайшее время.

Однако региональные телеканалы уже запустили трансляцию видеоуроков, которые школьники смогут посмотреть уже в первый день после весенних каникул.

В столице региональный телеканал Киев будет транслировать уроки по 12 предметам. Занятия будут проводить учителя столичных школ, они предусмотрены для учащихся 9 и 11 классов. Проводить уроки будут по таким предметам: биология, химия, украинский язык, украинская литература, история Украины, мировая история, география, физика, алгебра, геометрия, немецкий язык, английский язык. Ежедневно по будням будут показывать четыре урока. Продолжительность одного составляет 30 минут.

В Днепре местный телеканалы также начали трансляцию уроков для школьников старших классов. Расписание видеозаписи уроков представили 11 канал и 34 канал. Для просмотра роликов можно пройти по ссылке.

Посмотреть лекции можно и на местном телеканале ДнепроТВ. Подробнее – по ссылке.

Новые IT-технологии помогут закончить учебный год

В условиях жесткого карантина школьники будут вынуждены использовать новейшие технологии, чтобы не пропустить почти полгода школьной программы. Даже традиционные ранее походы по репетиторам сейчас запрещены из-за эпидемиологической ситуации.

На помощь приходят новейшие технологии, которые ранее успешного использовались в бизнесе, а теперь помогут школьникам закончить учебный год.

Например, Zoom - сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и создания групповых чатов. В режиме конференции этот сервис позволят собрать в одном виртуальном классе до 100 человек и непрерывно работать на протяжении 40 минут. Параллельно учитель может выводить на экран учебные материалы. И большой плюс – все могут общаться и видеть друг друга.

Также для связи с учителями или одноклассниками можно использовать традиционный Skype. Он удобен тем, что можно видеть собеседника и параллельно открыть чат и писать задание и их выполнение.

Беспрецедентный всемирный карантин позволяет узнать новые инструменты для дистанционного обучения, которые, несомненно, будут полезны в будущем. Это шанс для школьников стать более самостоятельными и ответственными и показать, что наши технологии позволяют учиться во время пандемии так же, как ребята из Европы, США или Канады.

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