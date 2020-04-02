Онлайн уроки – расписание для 9 класса на неделю 6-10 апреля

Проект на время карантина Всеукраинская школа онлайн начнется в понедельник.
С 6 апреля, согласно распоряжению президента Владимира Зеленского, начнется старт онлайн-уроков в рамках проекта под названием Всеукраинская школа онлайн - дети будут учиться из дома благодаря видео-урокам, которые будут транслироваться по ТВ и в Сети.
Школа онлайн для 9 класса будет начинаться ежедневно в 10 часов утра, учебная неделя будет проходить с понедельника по пятницу.
В понедельник и вторник девятиклассников ждут по семь уроков, а в остальные дни - шесть.
Видео уроки для 9 класса будут проходить по следующим дисциплинам:
- украинский язык
- алгебра
- физические упражнения
- английский язык
- история Украины
- география
- украинская литература
- геометрия
- физика
- биология
- химия
Как и для других, для девятого класса будут выделены трансляции сразу на двух телеканалов - Рада и UA:Культура. Также онлайн уроки будет показывать Министерство образования на своем канале в YouTube. Там же можно будет посмотреть все уроки в записи, если, например, ребенок не успел к началу трансляции на ТВ.
Запись уроков для 9 класса будет доступна по этой ссылке.
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Там же уроки будут вестись в онлайн-режиме. Кроме того, трансляции интернет уроков можно будет смотреть на официальной странице Министерства образования в Facebook.
Онлайн уроки – расписание для 9 класса
Понедельник, 6 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинский язык
- алгебра
- физические упражнения
- английский язык
- история Украины
- всеобщая история
- физические упражнения
- география
Вторник, 7 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинская литература
- геометрия
- физические упражнения
- физика
- история Украины
- физические упражнения
- биология
Среда, 8 апреля
Начало уроков – 10:00
- английский язык
- алгебра
- физические упражнения
- география
- химия
- физические упражнения
Четверг, 9 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинский язык
- геометрия
- физические упражнения
- физика
- всеобщая история
- физические упражнения
Пятница, 10 апреля
Начало уроков – 10:00
- биология
- украинская литература
- физические упражнения
- химия
- английский язык
- физические упражнения
Также в Министерстве образования рассказали, как будут учиться дети других классов.