Онлайн уроки – расписание для 9 класса на неделю 6-10 апреля

Для учеников 9 класса уроки будут транслировать два ТВ-канала и ютуб-канал Минобразования / Фото: УНИАН

С 6 апреля, согласно распоряжению президента Владимира Зеленского, начнется старт онлайн-уроков в рамках проекта под названием Всеукраинская школа онлайн - дети будут учиться из дома благодаря видео-урокам, которые будут транслироваться по ТВ и в Сети.

Школа онлайн для 9 класса будет начинаться ежедневно в 10 часов утра, учебная неделя будет проходить с понедельника по пятницу.

В понедельник и вторник девятиклассников ждут по семь уроков, а в остальные дни - шесть.

Видео уроки для 9 класса будут проходить по следующим дисциплинам:

украинский язык

алгебра

физические упражнения

английский язык

история Украины

география

украинская литература

геометрия

физика

биология

химия

Как и для других, для девятого класса будут выделены трансляции сразу на двух телеканалов - Рада и UA:Культура . Также онлайн уроки будет показывать Министерство образования на своем канале в YouTube. Там же можно будет посмотреть все уроки в записи, если, например, ребенок не успел к началу трансляции на ТВ.

Запись уроков для 9 класса будет доступна по этой ссылке.

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Там же уроки будут вестись в онлайн-режиме. Кроме того, трансляции интернет уроков можно будет смотреть на официальной странице Министерства образования в Facebook.

Онлайн уроки – расписание для 9 класса

Понедельник, 6 апреля

Начало уроков – 10:00

украинский язык алгебра физические упражнения английский язык история Украины всеобщая история физические упражнения география

Вторник, 7 апреля

Начало уроков – 10:00

украинская литература геометрия физические упражнения физика история Украины физические упражнения биология

Среда, 8 апреля

Начало уроков – 10:00

английский язык алгебра физические упражнения география химия физические упражнения

Четверг, 9 апреля

Начало уроков – 10:00

украинский язык геометрия физические упражнения физика всеобщая история физические упражнения

Пятница, 10 апреля

Начало уроков – 10:00

биология украинская литература физические упражнения химия английский язык физические упражнения

Также в Министерстве образования рассказали, как будут учиться дети других классов.