Уроки онлайн – расписание для 10 класса на неделю 6-10 апреля

Министерство образования представило расписание занятий и список каналов для удаленного обучения десятиклассников.
С 6 апреля в Украине начнут вести трансляции видео-уроков для учеников с 5 по 11 класс на период действия карантина.
Программа Всеукраинская школа онлайн позволит детям получать знания во время карантина благодаря видео-урокам, которые будут транслироваться по ТВ и в Сети.
Как и для других классов, школа онлайн 10 класс стартует по будням в 10 часов утра.
Во вторник и пятницу десятиклассников ждут по семь уроков, а в остальные дни - шесть. Вот какие дисциплины будут преподавать дистанционно во время карантина:
- украинский язык
- алгебра
- физические упражнения
- физика
- история Украины
- украинская литература
- биология
- география
- английский язык
- геометрия
- химия
Напомним, что для каждого класса уроки будут транслировать разные каналы. Онлайн уроки 10 класс будет смотреть по телеканалу UA:Первый. Помимо этого, можно будет смотреть уроки и в интернете, на официальном канале Минобразования в YouTube. Там же будут выкладываться записи уже прошедших уроков, так что если кто-то опоздает к трансляции или не вполне усвоит материал, можно будет всегда вернуться и пересмотреть урок.
Запись уроков для 10 класса будет доступна по этой ссылке.
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Там же уроки будут вестись в онлайн-режиме. Кроме того, трансляции интернет уроков можно будет смотреть на официальной странице Министерства образования в Facebook.
Онлайн уроки – расписание для 10 класса
Понедельник, 6 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинский язык
- алгебра
- физические упражнения
- физика
- история Украины
- физические упражнения
Вторник, 7 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинская литература
- физика
- физические упражнения
- история Украины
- биология
- физические упражнения
- география
Среда, 8 апреля
Начало уроков – 10:00
- английский язык
- геометрия
- физические упражнения
- химия
- география
- физические упражнения
Четверг, 9 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинский язык
- физика
- физические упражнения
- английский язык
- всеобщая история
- физические упражнения
Пятница, 10 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинская литература
- алгебра
- физические упражнения
- английский язык
- химия
- физические упражнения
- биология
Также в Министерстве образования рассказали, как будут учиться дети других классов.