Уроки онлайн – расписание для 10 класса на неделю 6-10 апреля

На время карантина украинские школы опустели - все уроки онлайн будут показывать по ТВ и YouTube / УНИАН

С 6 апреля в Украине начнут вести трансляции видео-уроков для учеников с 5 по 11 класс на период действия карантина.

Программа Всеукраинская школа онлайн позволит детям получать знания во время карантина благодаря видео-урокам, которые будут транслироваться по ТВ и в Сети.

Как и для других классов, школа онлайн 10 класс стартует по будням в 10 часов утра.

Во вторник и пятницу десятиклассников ждут по семь уроков, а в остальные дни - шесть. Вот какие дисциплины будут преподавать дистанционно во время карантина:

украинский язык

алгебра

физические упражнения

физика

история Украины

украинская литература

биология

география

английский язык

геометрия

химия

Напомним, что для каждого класса уроки будут транслировать разные каналы. Онлайн уроки 10 класс будет смотреть по телеканалу UA:Первый . Помимо этого, можно будет смотреть уроки и в интернете, на официальном канале Минобразования в YouTube. Там же будут выкладываться записи уже прошедших уроков, так что если кто-то опоздает к трансляции или не вполне усвоит материал, можно будет всегда вернуться и пересмотреть урок.

Запись уроков для 10 класса будет доступна по этой ссылке.

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Там же уроки будут вестись в онлайн-режиме. Кроме того, трансляции интернет уроков можно будет смотреть на официальной странице Министерства образования в Facebook.

Онлайн уроки – расписание для 10 класса

Понедельник, 6 апреля

Начало уроков – 10:00

украинский язык алгебра физические упражнения физика история Украины физические упражнения

Вторник, 7 апреля

Начало уроков – 10:00

украинская литература физика физические упражнения история Украины биология физические упражнения география

Среда, 8 апреля

Начало уроков – 10:00

английский язык геометрия физические упражнения химия география физические упражнения

Четверг, 9 апреля

Начало уроков – 10:00

украинский язык физика физические упражнения английский язык всеобщая история физические упражнения

Пятница, 10 апреля

Начало уроков – 10:00

украинская литература алгебра физические упражнения английский язык химия физические упражнения биология

Также в Министерстве образования рассказали, как будут учиться дети других классов.