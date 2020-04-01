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Видеоуроки для школьников онлайн – расписание для 6 класса на неделю 6-10 апреля

1 апреля 2020, 20:26

Уроки для школьников 6 класса будут транслировать телеканалы ZOOM и NewsOne.

школа онлайн обучение
Из-за карантина все школьники перешли на онлайн-обучение

С понедельника, 6 апреля, в 10:00 для учеников с 5 по 11 классы по всей стране стартует проект Всеукраинская школа онлайн - уроки по телевидению и в интернете из 11 предметов.

Дистанционный режим обучения будет длиться до окончания карантина в Украине, дата которого в настоящий момент неизвестна. Так, глава МВД Арсен Аваков предположил, что карантин будет отменен 15 мая в лучшем случае.

Онлайн уроки для 6 класса будут проводиться ежедневно, с понедельника по пятницу, начинаться в 10 часов утра – каждый день будет по четыре урока, и только в пятницу их будет пять.

Видео уроки будут проходить по следующим дисциплинам:

  • английский язык
  • математика
  • физические упражнения
  • биология
  • украинский язык
  • география
  • история

За каждым классом также закреплен телеканал или медиаресурс, который будет в будни транслировать видео для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности смотреть урок 6 класс онлайн.

Видео уроки для 6 класса будет транслировать сразу два телеканала – ZOOM и NewsOne. Также онлайн уроки будет показывать Министерство образования Украины на своем канале в ютубе. Если по какой-то причине ребенок не сможет смотреть дистанционный урок или опоздает к его началу, всегда можно будет найти его запись на канале.

Запись уроков для 6 класса будет доступна по этой ссылке.

Читайте такжеОнлайн-уроки для школьников: расписание и где смотреть

Там же будут уроки будут вестись в онлайн-режиме. Кроме того, трансляции интернет уроков можно будет смотреть на официальной странице Министерства образования в Facebook.

Видео уроки онлайн – расписание для 6 класса

Понедельник, 6 апреля

Начало уроков – 10:00

1. английский язык

2. математика

3. физические упражнения

4. биология

Вторник, 7 апреля

Начало уроков – 10:00

1. украинский язык

2. математика

3. физические упражнения

4. география

Среда, 8 апреля

Начало уроков – 10:00

1. английский язык

2. математика

3. физические упражнения

4. история

Четверг, 9 апреля

Начало уроков – 10:00

1. украинский язык

2. математика

3. физические упражнения

4. биология

Пятница, 10 апреля

Начало уроков – 10:00

1. украинский язык

2. история

3. физические упражнения

4. английский язык

5. география

Ранее стало известно расписание онлайн-уроков для школьников 5 класса.

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