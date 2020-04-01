Видеоуроки для школьников онлайн – расписание для 6 класса на неделю 6-10 апреля

Уроки для школьников 6 класса будут транслировать телеканалы ZOOM и NewsOne.
С понедельника, 6 апреля, в 10:00 для учеников с 5 по 11 классы по всей стране стартует проект Всеукраинская школа онлайн - уроки по телевидению и в интернете из 11 предметов.
Дистанционный режим обучения будет длиться до окончания карантина в Украине, дата которого в настоящий момент неизвестна. Так, глава МВД Арсен Аваков предположил, что карантин будет отменен 15 мая в лучшем случае.
Онлайн уроки для 6 класса будут проводиться ежедневно, с понедельника по пятницу, начинаться в 10 часов утра – каждый день будет по четыре урока, и только в пятницу их будет пять.
Видео уроки будут проходить по следующим дисциплинам:
- английский язык
- математика
- физические упражнения
- биология
- украинский язык
- география
- история
За каждым классом также закреплен телеканал или медиаресурс, который будет в будни транслировать видео для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности смотреть урок 6 класс онлайн.
Видео уроки для 6 класса будет транслировать сразу два телеканала – ZOOM и NewsOne. Также онлайн уроки будет показывать Министерство образования Украины на своем канале в ютубе. Если по какой-то причине ребенок не сможет смотреть дистанционный урок или опоздает к его началу, всегда можно будет найти его запись на канале.
Запись уроков для 6 класса будет доступна по этой ссылке.
Читайте такжеОнлайн-уроки для школьников: расписание и где смотреть
Там же будут уроки будут вестись в онлайн-режиме. Кроме того, трансляции интернет уроков можно будет смотреть на официальной странице Министерства образования в Facebook.
Видео уроки онлайн – расписание для 6 класса
Понедельник, 6 апреля
Начало уроков – 10:00
1. английский язык
2. математика
3. физические упражнения
4. биология
Вторник, 7 апреля
Начало уроков – 10:00
1. украинский язык
2. математика
3. физические упражнения
4. география
Среда, 8 апреля
Начало уроков – 10:00
1. английский язык
2. математика
3. физические упражнения
4. история
Четверг, 9 апреля
Начало уроков – 10:00
1. украинский язык
2. математика
3. физические упражнения
4. биология
Пятница, 10 апреля
Начало уроков – 10:00
1. украинский язык
2. история
3. физические упражнения
4. английский язык
5. география
Ранее стало известно расписание онлайн-уроков для школьников 5 класса.