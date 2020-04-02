Онлайн уроки в Украине – расписание для 11 класса на неделю 6-10 апреля

Украинские школы закрыты на карантин, их заменят уроки онлайн / Фото: vkurse.ua

После трехнедельного простоя из-за карантина, для школьников с 5 по 11 класс вернут занятия - на этот раз дистанционно, пока эпидемия коронавируса не пойдет на спад.

Программа Всеукраинская школа онлайн позволит детям получать знания во время карантина благодаря видео-урокам, которые будут транслироваться по ТВ и в Сети. Съемки проходят в Новопечерской школе г. Киева. В видеозанятиях принимают участие украинские звезды: ведущие, музыканты, актеры, спортсмены и другие.

Как и для других классов, школа онлайн 11 класс стартует по будням в 10 часов утра.

В каждый из дней одинадцатиклассников ждут по шесть уроков. Вот какие дисциплины будут им преподавать дистанционно во время карантина:

украинский язык

алгебра

физические упражнения

физика

история Украины

украинская литература

биология

география

английский язык

геометрия

химия

Напомним, что для каждого класса уроки будут транслировать разные каналы. Онлайн уроки 11 класс будет смотреть по телеканалу М1 . Помимо этого, можно будет смотреть уроки и в интернете, на официальном канале Минобразования в YouTube. Там же будут выкладываться записи уже прошедших уроков, так что если кто-то опоздает к трансляции или не вполне усвоит материал, можно будет всегда вернуться и пересмотреть урок.

Запись уроков для 11 класса будет доступна по этой ссылке.

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Там же уроки будут вестись в онлайн-режиме. Кроме того, трансляции интернет уроков можно будет смотреть на официальной странице Министерства образования в Facebook.

Медиасервис MEGOGO сообщил, что также будет поддерживать образовательный проект Всеукраинская школа онлайн - в специальном разделе Всеукраинская школа онлайн будут появляться новые уроки. Для удобства, они будут разделены по дням, классами (от 5 до 11) и названиями предметов. Уроки будут бесплатны и доступны даже для незарегистрированных пользователей.

Уроки онлайн 11 класс - расписание

Понедельник, 6 апреля

Начало уроков – 10:00

украинский язык алгебра физические упражнения физика история Украины физические упражнения

Вторник, 7 апреля

Начало уроков – 10:00

украинская литература биология физические упражнения история Украины география физические упражнения

Среда, 8 апреля

Начало уроков – 10:00

английский язык геометрия физические упражнения химия биология физические упражнения

Четверг, 9 апреля

Начало уроков – 10:00

украинская литература физика физические упражнения английский язык всеобщая история физические упражнения

Пятница, 10 апреля

Начало уроков – 10:00

украинский язык физика физические упражнения химия алгебра физические упражнения

Также в Министерстве образования рассказали, как будут учиться дети других классов.