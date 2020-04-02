Онлайн уроки в Украине – расписание для 11 класса на неделю 6-10 апреля

Для учеников 11 класса обучение будет проходить на канале M1.
После трехнедельного простоя из-за карантина, для школьников с 5 по 11 класс вернут занятия - на этот раз дистанционно, пока эпидемия коронавируса не пойдет на спад.
Программа Всеукраинская школа онлайн позволит детям получать знания во время карантина благодаря видео-урокам, которые будут транслироваться по ТВ и в Сети. Съемки проходят в Новопечерской школе г. Киева. В видеозанятиях принимают участие украинские звезды: ведущие, музыканты, актеры, спортсмены и другие.
Как и для других классов, школа онлайн 11 класс стартует по будням в 10 часов утра.
В каждый из дней одинадцатиклассников ждут по шесть уроков. Вот какие дисциплины будут им преподавать дистанционно во время карантина:
- украинский язык
- алгебра
- физические упражнения
- физика
- история Украины
- украинская литература
- биология
- география
- английский язык
- геометрия
- химия
Напомним, что для каждого класса уроки будут транслировать разные каналы. Онлайн уроки 11 класс будет смотреть по телеканалу М1. Помимо этого, можно будет смотреть уроки и в интернете, на официальном канале Минобразования в YouTube. Там же будут выкладываться записи уже прошедших уроков, так что если кто-то опоздает к трансляции или не вполне усвоит материал, можно будет всегда вернуться и пересмотреть урок.
Запись уроков для 11 класса будет доступна по этой ссылке.
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Там же уроки будут вестись в онлайн-режиме. Кроме того, трансляции интернет уроков можно будет смотреть на официальной странице Министерства образования в Facebook.
Медиасервис MEGOGO сообщил, что также будет поддерживать образовательный проект Всеукраинская школа онлайн - в специальном разделе Всеукраинская школа онлайн будут появляться новые уроки. Для удобства, они будут разделены по дням, классами (от 5 до 11) и названиями предметов. Уроки будут бесплатны и доступны даже для незарегистрированных пользователей.
Уроки онлайн 11 класс - расписание
Понедельник, 6 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинский язык
- алгебра
- физические упражнения
- физика
- история Украины
- физические упражнения
Вторник, 7 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинская литература
- биология
- физические упражнения
- история Украины
- география
- физические упражнения
Среда, 8 апреля
Начало уроков – 10:00
- английский язык
- геометрия
- физические упражнения
- химия
- биология
- физические упражнения
Четверг, 9 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинская литература
- физика
- физические упражнения
- английский язык
- всеобщая история
- физические упражнения
Пятница, 10 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинский язык
- физика
- физические упражнения
- химия
- алгебра
- физические упражнения
Также в Министерстве образования рассказали, как будут учиться дети других классов.