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Онлайн уроки в Украине – расписание для 11 класса на неделю 6-10 апреля

2 апреля 2020, 17:12

Для учеников 11 класса обучение будет проходить на канале M1.

школа онлайн
Украинские школы закрыты на карантин, их заменят уроки онлайн / Фото: vkurse.ua

После трехнедельного простоя из-за карантина, для школьников с 5 по 11 класс вернут занятия - на этот раз дистанционно, пока эпидемия коронавируса не пойдет на спад.

Программа Всеукраинская школа онлайн позволит детям получать знания во время карантина благодаря видео-урокам, которые будут транслироваться по ТВ и в Сети. Съемки проходят в Новопечерской школе г. Киева. В видеозанятиях принимают участие украинские звезды: ведущие, музыканты, актеры, спортсмены и другие.

Как и для других классов, школа онлайн 11 класс стартует по будням в 10 часов утра.

В каждый из дней одинадцатиклассников ждут по шесть уроков. Вот какие дисциплины будут им преподавать дистанционно во время карантина:

  • украинский язык
  • алгебра
  • физические упражнения
  • физика
  • история Украины
  • украинская литература
  • биология
  • география
  • английский язык    
  • геометрия
  • химия

Напомним, что для каждого класса уроки будут транслировать разные каналы. Онлайн уроки 11 класс будет смотреть по телеканалу М1. Помимо этого, можно будет смотреть уроки и в интернете, на официальном канале Минобразования в YouTube. Там же будут выкладываться записи уже прошедших уроков, так что если кто-то опоздает к трансляции или не вполне усвоит материал, можно будет всегда вернуться и пересмотреть урок.

Запись уроков для 11 класса будет доступна по этой ссылке.

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Там же уроки будут вестись в онлайн-режиме. Кроме того, трансляции интернет уроков можно будет смотреть на официальной странице Министерства образования в Facebook.

Медиасервис MEGOGO сообщил, что также будет поддерживать образовательный проект Всеукраинская школа онлайн - в специальном разделе Всеукраинская школа онлайн будут появляться новые уроки. Для удобства, они будут разделены по дням, классами (от 5 до 11) и названиями предметов. Уроки будут бесплатны и доступны даже для незарегистрированных пользователей.

Уроки онлайн 11 класс - расписание

Понедельник, 6 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. украинский язык
  2. алгебра
  3. физические упражнения
  4. физика
  5. история Украины
  6. физические упражнения

Вторник, 7 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. украинская литература
  2. биология
  3. физические упражнения
  4. история Украины
  5. география
  6. физические упражнения

Среда, 8 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. английский язык
  2. геометрия
  3. физические упражнения
  4. химия
  5. биология
  6. физические упражнения

Четверг, 9 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. украинская литература
  2. физика
  3. физические упражнения
  4. английский язык
  5. всеобщая история
  6. физические упражнения

Пятница, 10 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. украинский язык
  2. физика
  3. физические упражнения
  4. химия
  5. алгебра
  6. физические упражнения

Также в Министерстве образования рассказали, как будут учиться дети других классов.

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