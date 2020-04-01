Онлайн уроки для школьников – расписание для 5 класса на неделю 6-10 апреля

С понедельника украинские школьники начинают дистанционное обучение - школьные уроки они будут смотреть по ТВ и в интернете.
С понедельника, 6 апреля, в 10:00 для учеников с 5 по 11 классы по всей стране стартует проект Всеукраинская школа онлайн - уроки по телевидению и в интернете из 11 предметов.
Напомним, что такой режим дистанционного обучения будет длиться до окончания карантина в Украине.
Онлайн уроки для 5 класса будут проводиться ежедневно, с понедельника по пятницу, начинаться в 10 часов утра – каждый день будет по три урока, и только в среду их будет четыре.
Видео уроки будут проходить по следующим дисциплинам:
- английский язык
- математика
- физические упражнения
- украинский язык
- история
За каждым классом также закреплен телеканал или медиаресурс, который будет в будни транслировать видео для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности смотреть урок 5 класс онлайн.
Видео уроки для 5 класса будет транслировать сразу два телеканала – 112 Украина и Плюс-Плюс. Также онлайн уроки будет показывать Министерство образования Украины на своем канале в ютубе. Если по какой-то причине ребенок не сможет смотреть дистанционный урок или опоздает к его началу, всегда можно будет найти его запись на канале.
Запись уроков для 5 класса будет доступна по этой ссылке.
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Там же будут уроки будут вестись в онлайн-режиме. Кроме того, трансляции интернет уроков можно будет смотреть на официальной странице Министерства образования в Facebook.
Видео уроки онлайн – расписание для 5 класса
Понедельник, 6 апреля
Начало уроков – 10:00
1. английский язык
2. математика
3. физические упражнения
Вторник, 7 апреля
Начало уроков – 10:00
1. украинский язык
2. математика
3. физические упражнения
Среда, 8 апреля
Начало уроков – 10:00
1. украинский язык
2. история
3. физические упражнения
4. английский язык
Четверг, 9 апреля
Начало уроков – 10:00
1. украинский язык
2. математика
3. физические упражнения
Пятница, 10 апреля
Начало уроков – 10:00
1. английский язык
2. математика
3. физические упражнения
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что учебный год может быть завершен для учеников с помощью онлайн тестов.