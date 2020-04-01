Онлайн уроки для школьников – расписание для 5 класса на неделю 6-10 апреля

Школьники будут смотреть уроки онлайн

С понедельника, 6 апреля, в 10:00 для учеников с 5 по 11 классы по всей стране стартует проект Всеукраинская школа онлайн - уроки по телевидению и в интернете из 11 предметов.

Напомним, что такой режим дистанционного обучения будет длиться до окончания карантина в Украине.

Онлайн уроки для 5 класса будут проводиться ежедневно, с понедельника по пятницу, начинаться в 10 часов утра – каждый день будет по три урока, и только в среду их будет четыре.

Видео уроки будут проходить по следующим дисциплинам:

английский язык

математика

физические упражнения

украинский язык

история

За каждым классом также закреплен телеканал или медиаресурс, который будет в будни транслировать видео для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности смотреть урок 5 класс онлайн.

Видео уроки для 5 класса будет транслировать сразу два телеканала – 112 Украина и Плюс-Плюс . Также онлайн уроки будет показывать Министерство образования Украины на своем канале в ютубе. Если по какой-то причине ребенок не сможет смотреть дистанционный урок или опоздает к его началу, всегда можно будет найти его запись на канале.

Запись уроков для 5 класса будет доступна по этой ссылке.

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Там же будут уроки будут вестись в онлайн-режиме. Кроме того, трансляции интернет уроков можно будет смотреть на официальной странице Министерства образования в Facebook.

Видео уроки онлайн – расписание для 5 класса

Понедельник, 6 апреля

Начало уроков – 10:00

1. английский язык

2. математика

3. физические упражнения

Вторник, 7 апреля

Начало уроков – 10:00

1. украинский язык

2. математика

3. физические упражнения

Среда, 8 апреля

Начало уроков – 10:00

1. украинский язык

2. история

3. физические упражнения

4. английский язык

Четверг, 9 апреля

Начало уроков – 10:00

1. украинский язык

2. математика

3. физические упражнения

Пятница, 10 апреля

Начало уроков – 10:00

1. английский язык

2. математика

3. физические упражнения

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что учебный год может быть завершен для учеников с помощью онлайн тестов.