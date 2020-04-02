Школа онлайн – расписание для 8 класса на неделю 6-10 апреля

Пока в Украине будет продолжаться карантин, дети будут обучаться при помощи видео-уроков на дому.
Уже 6 апреля украинские школьники начнут занятия по удаленной системе обучения Всеукраинская школа онлайн.
Дети будут проходить предметы дома при помощи видео-уроков по телевидению и в интернете.
Онлайн уроки для 8 класса будут проводиться ежедневно, с понедельника по пятницу, начинаться в 10 часов утра. В понедельник, среду и четверг восьмиклассников ждут по шесть уроков, во вторник - семь, а в четверг - четыре.
Видео уроки для 8 класса будут проходить по следующим дисциплинам:
- английский язык
- история Украины
- физические упражнения
- алгебра
- география
- украинский язык
- геометрия
- биология
- физика
- химия
- всеобщая история
Напомним, что за каждым классом закреплен телеканал или медиаресурс, которые будут в будни транслировать видео для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности смотреть урок 5 класс онлайн в сети интернет.
Видео уроки для 8 класса будет транслировать сразу два телеканала – Индиго и УНИАН. Кроме того онлайн уроки будет показывать Министерство образования на своем канале в YouTube. Если по какой-то причине ребенок не сможет смотреть дистанционный урок или опоздает к его началу, всегда можно будет найти его запись на канале.
Запись уроков для 8 класса будет доступна по этой ссылке.
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Там же уроки будут вестись в онлайн-режиме. Кроме того, трансляции интернет уроков можно будет смотреть на официальной странице Министерства образования в Facebook.
Онлайн уроки – расписание для 8 класса
Понедельник, 6 апреля
Начало уроков – 10:00
- английский язык
- история Украины
- физические упражнения
- алгебра
- география
- физические упражнения
Вторник, 7 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинский язык
- геометрия
- физические упражнения
- биология
- физика
- физические упражнения
- история Украины
Среда, 8 апреля
Начало уроков – 10:00
- английский язык
- алгебра
- физические упражнения
- химия
- география
- физические упражнения
Четверг, 9 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинский язык
- геометрия
- физические упражнения
- всеобщая история
- физика
- физические упражнения
Пятница, 10 апреля
Начало уроков – 10:00
- химия
- английский язык
- физические упражнения
- биология
Также в Министерстве образования рассказали, как будут учиться дети других классов.