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Школа онлайн – расписание для 8 класса на неделю 6-10 апреля

2 апреля 2020, 13:56

Пока в Украине будет продолжаться карантин, дети будут обучаться при помощи видео-уроков на дому.

Школа карантин
Все школы Украины закрыты на время карантина

Уже 6 апреля украинские школьники начнут занятия по удаленной системе обучения Всеукраинская школа онлайн.

Дети будут проходить предметы дома при помощи видео-уроков по телевидению и в интернете.

Онлайн уроки для 8 класса будут проводиться ежедневно, с понедельника по пятницу, начинаться в 10 часов утра. В понедельник, среду и четверг восьмиклассников ждут по шесть уроков, во вторник - семь, а в четверг - четыре.

Видео уроки для 8 класса будут проходить по следующим дисциплинам:

  • английский язык
  • история Украины
  • физические упражнения
  • алгебра
  • география
  • украинский язык
  • геометрия
  • биология
  • физика
  • химия
  • всеобщая история

Напомним, что за каждым классом закреплен телеканал или медиаресурс, которые будут в будни транслировать видео для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности смотреть урок 5 класс онлайн в сети интернет.

Видео уроки для 8 класса будет транслировать сразу два телеканала – Индиго и УНИАН. Кроме того онлайн уроки будет показывать Министерство образования на своем канале в YouTube. Если по какой-то причине ребенок не сможет смотреть дистанционный урок или опоздает к его началу, всегда можно будет найти его запись на канале.

Запись уроков для 8 класса будет доступна по этой ссылке.

Читайте такжеОнлайн уроки для школьников: расписание и где смотреть

Там же уроки будут вестись в онлайн-режиме. Кроме того, трансляции интернет уроков можно будет смотреть на официальной странице Министерства образования в Facebook.

Онлайн уроки – расписание для 8 класса

Понедельник, 6 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. английский язык
  2. история Украины
  3. физические упражнения
  4. алгебра
  5. география
  6. физические упражнения

Вторник, 7 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. украинский язык
  2. геометрия
  3. физические упражнения
  4. биология
  5. физика
  6. физические упражнения
  7. история Украины

Среда, 8 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. английский язык
  2. алгебра
  3. физические упражнения
  4. химия
  5. география
  6. физические упражнения

Четверг, 9 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. украинский язык
  2. геометрия
  3. физические упражнения
  4. всеобщая история
  5. физика
  6. физические упражнения

Пятница, 10 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. химия
  2. английский язык
  3. физические упражнения
  4. биология

Также в Министерстве образования рассказали, как будут учиться дети других классов.

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