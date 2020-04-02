Школа онлайн – расписание для 8 класса на неделю 6-10 апреля

Все школы Украины закрыты на время карантина

Уже 6 апреля украинские школьники начнут занятия по удаленной системе обучения Всеукраинская школа онлайн.

Дети будут проходить предметы дома при помощи видео-уроков по телевидению и в интернете.

Онлайн уроки для 8 класса будут проводиться ежедневно, с понедельника по пятницу, начинаться в 10 часов утра. В понедельник, среду и четверг восьмиклассников ждут по шесть уроков, во вторник - семь, а в четверг - четыре.

Видео уроки для 8 класса будут проходить по следующим дисциплинам:

английский язык

история Украины

физические упражнения

алгебра

география

украинский язык

геометрия

биология

физика

химия

всеобщая история

Напомним, что за каждым классом закреплен телеканал или медиаресурс, которые будут в будни транслировать видео для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности смотреть урок 5 класс онлайн в сети интернет.

Видео уроки для 8 класса будет транслировать сразу два телеканала – Индиго и УНИАН . Кроме того онлайн уроки будет показывать Министерство образования на своем канале в YouTube. Если по какой-то причине ребенок не сможет смотреть дистанционный урок или опоздает к его началу, всегда можно будет найти его запись на канале.

Запись уроков для 8 класса будет доступна по этой ссылке.

Читайте такжеОнлайн уроки для школьников: расписание и где смотреть

Там же уроки будут вестись в онлайн-режиме. Кроме того, трансляции интернет уроков можно будет смотреть на официальной странице Министерства образования в Facebook.

Онлайн уроки – расписание для 8 класса

Понедельник, 6 апреля

Начало уроков – 10:00

английский язык история Украины физические упражнения алгебра география физические упражнения

Вторник, 7 апреля

Начало уроков – 10:00

украинский язык геометрия физические упражнения биология физика физические упражнения история Украины

Среда, 8 апреля

Начало уроков – 10:00

английский язык алгебра физические упражнения химия география физические упражнения

Четверг, 9 апреля

Начало уроков – 10:00

украинский язык геометрия физические упражнения всеобщая история физика физические упражнения

Пятница, 10 апреля

Начало уроков – 10:00

химия английский язык физические упражнения биология

Также в Министерстве образования рассказали, как будут учиться дети других классов.