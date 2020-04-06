Пуля раздробила челюсть: всплыло видео с места стрельбы в бизнесмена Мультика

В Николаеве совершили покушение на бизнесмена - полиция выложила видео.
В Сети всплыло видео с места кровавой стрельбы в известного николаевского бизнесмена Михаила Титова по прозвищу Мультик.
На видео, которое опубликовали копы, видно гильзу от патрона возле места происшествия.
Как пишут местные СМИ, пуля попала Титову в шею, возле уха, отрикошетила от позвоночника и раздробила часть нижней челюсти. В результате пострадавший потерял много крови и получил сотрясение спинного мозга.
По данным источников издания Преступности.НЕТ в полиции Николаевской области, Титова мог ранить снайпер.
Отметим, покушение на бизнесмена произошло сегодня, 6 апреля, во дворе офисного центра Техноконтракт в Николаеве. Информация о втором пострадавшем в результате стрельбы не подтвердилась.
Напомним, в городе Пустомыты Львовской области в результаты стрельбы погибла девушка, еще один человек госпитализирован с ранением.