Пуля раздробила челюсть: всплыло видео с места стрельбы в бизнесмена Мультика

В Сети появилось видео с места стрельбы в бизнесмена / Фото: Новости-N

В Сети всплыло видео с места кровавой стрельбы в известного николаевского бизнесмена Михаила Титова по прозвищу Мультик.

На видео, которое опубликовали копы, видно гильзу от патрона возле места происшествия.

Как пишут местные СМИ, пуля попала Титову в шею, возле уха, отрикошетила от позвоночника и раздробила часть нижней челюсти. В результате пострадавший потерял много крови и получил сотрясение спинного мозга.

По данным источников издания Преступности.НЕТ в полиции Николаевской области, Титова мог ранить снайпер.

Отметим, покушение на бизнесмена произошло сегодня, 6 апреля, во дворе офисного центра Техноконтракт в Николаеве. Информация о втором пострадавшем в результате стрельбы не подтвердилась.

Напомним, в городе Пустомыты Львовской области в результаты стрельбы погибла девушка, еще один человек госпитализирован с ранением.