Выстрел в голову: на Львовщине мужчина расправился с любовницей и подстрелил прохожего

Подозреваемый скрылся на автомобиле Фольксваген / lv.npu.gov.ua

В городе Пустомыты Львовской области в результаты стрельбы погибла девушка, еще один человек госпитализирован с ранением.

Злоумышленник скрылся с места преступления, проходит операция по его поимке, рассказали в отделе коммуникации полиции Львовской области.

По данным правоохранителей, по подозрению в убийстве разыскивается 56-летний житель Харьковской области.

"Проведенными мероприятиями было установлено, что около 21:00 на улице Садовой в Пустомытах 56-летний житель Харьковской области выстрелил в голову своей знакомой, 22-летней жительнице города Яворов, а также ранил очевидца события, который бросился на помощь девушке. Злоумышленник скрылся на микроавтобусе "Фольксваген Т5", - рассказали в полиции.

От полученного ранения девушка скончалась по дороге в больницу в карете скорой, а 42-летний житель Пустомытовского района с огнестрельным ранением грудной клетки был госпитализирован.

Убийство произошло у ресторана Эдельвейс в Пустомытах / zaxid.net

Следователи открыли уголовные производства по статье "Умышленное убийство" и "Покушение на убийство".

По данным Zaxid.net, жертвой оказалась Елена С. из Яворова. Ее убийцей называют 56-летнего жителя соседнего села Малечковичи Виктора Тура.

Полиция обнародовала фотографию подозреваемого. Мужчина является уроженцем Харьковщины, однако уже несколько лет жил в селе Малечковичи. По данным полиции, ранее Тур не был судим и у него есть гражданская жена.

Виктора Тура объявили в розыск / zaxid.net

Погибшая 22-летняя девушка проживала в городе Яворов. По информации источника в правоохранительных органах, она являлась любовницей Тура. Ранее она время от времени приезжала к нему в Малечковичи.

Напомним, ранее в Святошинском районе Киева в одной из квартир нашли убитой женщину.