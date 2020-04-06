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В Николаеве прострелили голову криминальному авторитету Мультику

6 апреля 2020, 17:31

В полиции утверждают, что произошло покушение на бизнесмена.

В Николаеве прострелили голову легендарному авторитету / Фото: Новости-N

В Николаеве 6 апреля во дворе офисного центра Техноконтракт был ранен одиозный криминальный авторитет Михаил Титов, известный под прозвищем Мультик.

Как сообщает местное издание Новости-N, мужчина получил ранение в голову и был госпитализирован в реанимацию.

По сведениям очевидцев, атакующие осуществили три или четыре выстрела. Жертва была ранена одним из них, но сквозное ранение в голову оказалось чрезвычайно серьезным. Уточняется, что пуля изначально попала в шею, а вылетела через челюсть. Пострадавший потерял около двух литров крови.

В больницу Титов был доставлен в состоянии геморрагического шока с давлением 80. Было срочно произведена операция, состояние удалось стабилизировать. В Николаев вызвали бригаду челюстно-лицевых хирургов, которые произведут ревизию раны, и зашьют кровеносные сосуды.

На место покушения прибыли свыше тридцати сотрудников правоохранительных органов области во главе с руководством. Найдены несколько гильз калибра 9 мм. На месте работают сотрудники уголовного розыска, следователи, эксперты. В городе объявлен план Перехват, правоохранители разыскивают темный автомобиль на европейских номерах.

В полиции сообщили, что совершено покушение на бизнесмена.

"Полиция расследует обстоятельства стрельбы в Николаеве, во время которой ранен бизнесмен" – сказано в сообщении.

Напомним, в городе Пустомыты Львовской области в результаты стрельбы погибла девушка, еще один человек госпитализирован с ранением.

Ранее в Святошинском районе Киева в одной из квартир нашли убитой женщину.

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