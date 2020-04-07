Уроки по телевизору для 8 класса на 7 апреля: расписание и онлайн трансляция

На вторник у учеников 8 классов запланированы 7 уроков онлайн.
С понедельника, 6 апреля, в Украине заработала Всеукраинская школа онлайн - теперь детей, несмотря на карантин, ждет стандартная пятидневка. Уроки для учеников всех классов будут стартовать в 10:00 утра по будням.
Посмотреть уроки и узнать расписание для учеников 8 классов на вторник, 7 апреля, можно в материале Главреда.
УРОКИ ОНЛАЙН 8 КЛАСС – РАСПИСАНИЕ НА 8 АПРЕЛЯ
Начало уроков – 10:00
- украинский язык
- геометрия
- физические упражнения
- биология
- физика
- физические упражнения
- история Украины
Видео уроки для 8 класса будет транслировать сразу два телеканала –Индиго и УНИАН. Кроме того онлайн уроки будет показывать Министерство образования на своем канале в YouTube. Запись уроков для 8 класса будет доступна по этой ссылке.
Смотреть онлайн уроки 8 класс - видео трансляция уроков Всеукраинской школы онлайн:
Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 8 класс на неделю
Как сообщал Главред, дистанционный режим обучения будет длиться до окончания карантина в Украине. Когда карантин будет отменен, пока что точно неизвестно. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что при условии снижения динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.