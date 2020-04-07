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Видео уроки для 11 класса на 7 апреля: онлайн трансляция, расписание

7 апреля 2020, 09:51

У учеников 11 классов на вторник запланированы шесть уроков онлайн.

школа онлайн обучение
В Украине заработало онлайн обучение для школьников

Пандемия коронавируса и карантин в Украине вынудили изменить подход к обучению - с 6 апреля стартовал проект Всеукраинская школа онлайн. Теперь украинские школьник  смогут учиться, не выходя из дома. 

Уроки для учеников всех классов будут проходить с понедельника по пятницу в 10:00 утра.

Посмотреть уроки и узнать расписание для учеников 10 классов на вторник, 7 апреля, можно в материале Главреда. 

УРОКИ ОНЛАЙН 11 КЛАСС - РАСПИСАНИЕ НА 7 АПРЕЛЯ

Начало уроков – 10:00

  1. украинская литература
  2. биология
  3. физические упражнения
  4. история Украины
  5. география
  6. физические упражнения

Онлайн уроки 11 класс  можно будет смотреть по телеканалу М1.  Помимо этого, можно будет смотреть уроки и в интернете, на официальном канале Минобразования в YouTube.  Запись уроков для 11 класса будет доступна по этой ссылке.

Смотреть онлайн уроки 10 класс - видео трансляция уроков Всеукраинской школы онлайн: 

Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 10 класс на неделю

Отметим, дистанционный режим обучения будет длиться до окончания карантина в Украине. Когда карантин будет отменен, пока что точно неизвестно. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что при условии снижения динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.

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