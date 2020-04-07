Видео уроки для 11 класса на 7 апреля: онлайн трансляция, расписание

У учеников 11 классов на вторник запланированы шесть уроков онлайн.
Пандемия коронавируса и карантин в Украине вынудили изменить подход к обучению - с 6 апреля стартовал проект Всеукраинская школа онлайн. Теперь украинские школьник смогут учиться, не выходя из дома.
Уроки для учеников всех классов будут проходить с понедельника по пятницу в 10:00 утра.
Посмотреть уроки и узнать расписание для учеников 10 классов на вторник, 7 апреля, можно в материале Главреда.
УРОКИ ОНЛАЙН 11 КЛАСС - РАСПИСАНИЕ НА 7 АПРЕЛЯ
Начало уроков – 10:00
- украинская литература
- биология
- физические упражнения
- история Украины
- география
- физические упражнения
Онлайн уроки 11 класс можно будет смотреть по телеканалу М1. Помимо этого, можно будет смотреть уроки и в интернете, на официальном канале Минобразования в YouTube. Запись уроков для 11 класса будет доступна по этой ссылке.
Смотреть онлайн уроки 10 класс - видео трансляция уроков Всеукраинской школы онлайн:
Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 10 класс на неделю
Отметим, дистанционный режим обучения будет длиться до окончания карантина в Украине. Когда карантин будет отменен, пока что точно неизвестно. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что при условии снижения динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.