Видео уроки для 11 класса на 7 апреля: онлайн трансляция, расписание

В Украине заработало онлайн обучение для школьников

Пандемия коронавируса и карантин в Украине вынудили изменить подход к обучению - с 6 апреля стартовал проект Всеукраинская школа онлайн. Теперь украинские школьник смогут учиться, не выходя из дома.

Уроки для учеников всех классов будут проходить с понедельника по пятницу в 10:00 утра.

Посмотреть уроки и узнать расписание для учеников 10 классов на вторник, 7 апреля, можно в материале Главреда.

УРОКИ ОНЛАЙН 11 КЛАСС - РАСПИСАНИЕ НА 7 АПРЕЛЯ

Начало уроков – 10:00

украинская литература биология физические упражнения история Украины география физические упражнения

Онлайн уроки 11 класс можно будет смотреть по телеканалу М1 . Помимо этого, можно будет смотреть уроки и в интернете, на официальном канале Минобразования в YouTube. Запись уроков для 11 класса будет доступна по этой ссылке.

Смотреть онлайн уроки 10 класс - видео трансляция уроков Всеукраинской школы онлайн:

Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 10 класс на неделю

Отметим, дистанционный режим обучения будет длиться до окончания карантина в Украине. Когда карантин будет отменен, пока что точно неизвестно. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что при условии снижения динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.