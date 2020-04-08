Видео уроки для 5 класса на 8 апреля: онлайн трансляция, расписание

Украинские школьники перешли на дистанционное обучение / dzerkalo.media

В рамках проекта Всеукраинская школа онлайн дети, несмотря на карантин, могут учиться и осваивать школьную программу. Занятия будут проходить в формате стандартной пятидневки.

Посмотреть уроки и узнать расписание для учеников 5 классов на среду, 8 апреля, можно в материале Главреда.

УРОКИ ОНЛАЙН 5 КЛАСС - РАСПИСАНИЕ НА 8 АПРЕЛЯ И ГДЕ СМОТРЕТЬ

Начало уроков – 10:00

украинский язык история физические упражнения английский язык

Видео уроки для 5 класса транслируют сразу два телеканала – 112 Украина и Плюс-Плюс . Также онлайн уроки показывает Министерство образования Украины на своем канале в ютубе. Запись уроков для 5 класса будет доступна по этой ссылке.

Смотреть онлайн уроки 5 класс - видео трансляция уроков Всеукраинской школы онлайн:

Отметим, дистанционный режим обучения будет длиться до окончания карантина в Украине. Когда карантин будет отменен, пока что точно неизвестно.

6 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что отдельные карантинные ограничения могут оставаться в силе до сентября 2020 года.