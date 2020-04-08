Уроки по телевизору для 6 класса на 8 апреля: расписание и онлайн трансляция

В среду учеников 6 классов ждут четыре урока.
В рамках проекта Всеукраинская школа онлайн, который заработал из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса Ковид-19, школьники смогут учиться онлайн.
Уроки для учеников всех классов будут проходить с понедельника по пятницу в 10:00 утра.
УРОКИ ОНЛАЙН 6 КЛАСС – РАСПИСАНИЕ НА 8 АПРЕЛЯ И ГДЕ СМОТРЕТЬ
Начало уроков – 10:00
- английский язык
- математика
- физические упражнения
- история
Смотреть онлайн уроки 6 класс - видео трансляция уроков Всеукраинской школы онлайн:
Видео уроки для 6 класса будет транслировать сразу два телеканала – ZOOM и NewsOne. Также онлайн уроки будет показывать Министерство образования Украины на своем канале в ютубе. Запись уроков для 6 класса будет доступна по этой ссылке.
Отметим, дистанционный режим обучения будет длиться до окончания карантина в Украине. Когда карантин будет отменен, пока что точно неизвестно.
6 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что отдельные карантинные ограничения могут оставаться в силе до сентября 2020 года.