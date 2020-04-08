Уроки по телевизору для 6 класса на 8 апреля: расписание и онлайн трансляция

Украинские школьники смогут учиться дома несмотря на карантин / Фото: УНИАН

В рамках проекта Всеукраинская школа онлайн, который заработал из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса Ковид-19, школьники смогут учиться онлайн.

Уроки для учеников всех классов будут проходить с понедельника по пятницу в 10:00 утра.

УРОКИ ОНЛАЙН 6 КЛАСС – РАСПИСАНИЕ НА 8 АПРЕЛЯ И ГДЕ СМОТРЕТЬ

Начало уроков – 10:00

английский язык математика физические упражнения история

Смотреть онлайн уроки 6 класс - видео трансляция уроков Всеукраинской школы онлайн:

Видео уроки для 6 класса будет транслировать сразу два телеканала – ZOOM и NewsOne . Также онлайн уроки будет показывать Министерство образования Украины на своем канале в ютубе. Запись уроков для 6 класса будет доступна по этой ссылке.

Отметим, дистанционный режим обучения будет длиться до окончания карантина в Украине. Когда карантин будет отменен, пока что точно неизвестно.

6 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что отдельные карантинные ограничения могут оставаться в силе до сентября 2020 года.