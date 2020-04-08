Уроки по телевизору для 8 класса на 8 апреля: расписание и онлайн трансляция

Украинские школьники смогут смотреть уроки онлайн / Скриншот видео с tsn.ua

Украинские школьники, несмотря на карантин, смогут продолжать учиться в рамках проекта Всеукраинская школа онлайн. Детей ждет стандартная пятидневка и 5-7 уроков.

Посмотреть уроки и узнать расписание для учеников 8 классов на среду, 8 апреля, можно в материале Главреда.

УРОКИ ОНЛАЙН 8 КЛАСС – РАСПИСАНИЕ НА 8 АПРЕЛЯ

Начало уроков – 10:00

английский язык алгебра физические упражнения химия география физические упражнения

Видео уроки для 8 класса будут транслировать сразу два телеканала – Индиго и УНИАН . Кроме того онлайн уроки будет показывать Министерство образования на своем канале в YouTube. Запись уроков для 8 класса будет доступна по этой ссылке.

Смотреть онлайн уроки 8 класс - видео трансляция уроков Всеукраинской школы онлайн:

Напомним, дистанционный режим обучения будет длиться до окончания карантина в Украине. Когда карантин будет отменен, пока что точно неизвестно.

6 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что отдельные карантинные ограничения могут оставаться в силе до сентября 2020 года.