Уроки по телевизору для 8 класса на 8 апреля: расписание и онлайн трансляция

В среду у учеников 8 классов запланированы шесть уроков онлайн.
Украинские школьники, несмотря на карантин, смогут продолжать учиться в рамках проекта Всеукраинская школа онлайн. Детей ждет стандартная пятидневка и 5-7 уроков.
Посмотреть уроки и узнать расписание для учеников 8 классов на среду, 8 апреля, можно в материале Главреда.
УРОКИ ОНЛАЙН 8 КЛАСС – РАСПИСАНИЕ НА 8 АПРЕЛЯ
Начало уроков – 10:00
- английский язык
- алгебра
- физические упражнения
- химия
- география
- физические упражнения
Видео уроки для 8 класса будут транслировать сразу два телеканала –Индиго и УНИАН. Кроме того онлайн уроки будет показывать Министерство образования на своем канале в YouTube. Запись уроков для 8 класса будет доступна по этой ссылке.
Смотреть онлайн уроки 8 класс - видео трансляция уроков Всеукраинской школы онлайн:
Напомним, дистанционный режим обучения будет длиться до окончания карантина в Украине. Когда карантин будет отменен, пока что точно неизвестно.
6 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что отдельные карантинные ограничения могут оставаться в силе до сентября 2020 года.