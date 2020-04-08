Уроки по телевизору для 9 класса на 8 апреля: расписание и онлайн трансляция

В среду для учеников 9 классов запланировали шесть уроков онлайн.
Карантин в Украине повлиял на процесс обучения детей в стране. С 6 апреля стартовал проект Всеукраинская школа онлайн. Теперь школьники смогут учиться онлайн.
Уроки онлайн для учеников всех классов будут проходить с понедельника по пятницу. Посмотреть уроки и узнать расписание для учеников 9 классов на среду, 8 апреля, можно на Главреде.
УРОКИ ОНЛАЙН 9 КЛАСС - РАСПИСАНИЕ НА 8 АПРЕЛЯ
Начало уроков – 10:00
- английский язык
- алгебра
- физические упражнения
- география
- химия
- физические упражнения
Видео уроки для 9 класса будут транслировать телеканалы - Рада и UA:Культура. Также онлайн уроки будет показывать Министерство образования на своем канале в YouTube. Запись уроков для 9 класса будет доступна по этой ссылке.
Смотреть онлайн уроки 9 класс - видео трансляция уроков Всеукраинской школы онлайн:
Отметим, дистанционный режим обучения будет длиться до окончания карантина в Украине. Когда карантин будет отменен, пока что точно неизвестно.
6 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что отдельные карантинные ограничения могут оставаться в силе до сентября 2020 года.