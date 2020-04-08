Уроки по телевизору для 9 класса на 8 апреля: расписание и онлайн трансляция

Украинские школьники перешли на дистанционное обучение

Карантин в Украине повлиял на процесс обучения детей в стране. С 6 апреля стартовал проект Всеукраинская школа онлайн. Теперь школьники смогут учиться онлайн.

Уроки онлайн для учеников всех классов будут проходить с понедельника по пятницу. Посмотреть уроки и узнать расписание для учеников 9 классов на среду, 8 апреля, можно на Главреде.

УРОКИ ОНЛАЙН 9 КЛАСС - РАСПИСАНИЕ НА 8 АПРЕЛЯ

Начало уроков – 10:00

английский язык алгебра физические упражнения география химия физические упражнения

Видео уроки для 9 класса будут транслировать телеканалы - Рада и UA:Культура . Также онлайн уроки будет показывать Министерство образования на своем канале в YouTube. Запись уроков для 9 класса будет доступна по этой ссылке.

Смотреть онлайн уроки 9 класс - видео трансляция уроков Всеукраинской школы онлайн:

Отметим, дистанционный режим обучения будет длиться до окончания карантина в Украине. Когда карантин будет отменен, пока что точно неизвестно.

6 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что отдельные карантинные ограничения могут оставаться в силе до сентября 2020 года.