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"Запретить не можем": копы назвали условие проведения служб на Пасху

9 апреля 2020, 21:07

В Нацполиции отметили, что не имеют права закрыть храмы и церкви на Пасху.

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Храмы на Пасху закрывать не будут - Нацполиция / 1zoom.ru

В Нацполиции рассказали, что празднование Пасхи во время карантина должно  пройти со службами в храмах.

Как сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в интервью агентству Интерфакс-Украина, на службах важно не допустить скопления людей и инцидентов. Однако, закрывать храмы никто не имеет права.

"И полиция, и МВД исходили из того, что пасхальные службы должны состояться. Мы понимаем, что закрыть храмы мы не можем и не имеем права. Поэтому достигли договоренности: однозначно церкви работают, богослужения проводятся, на богослужении находится не более 10 человек. Священнику, который проводит службу – только ему одному – можно быть без маски, поскольку традиция и ритуалы требует этого", – рассказал глава Нацполиции.

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По его словам, после службы в церковь могут заходить два человека – если храм большой, и один человек – если церковь маленькая.

Он пояснил, что полиция диалога и участковые инспекторы полиции будут находиться возле церквей, но не будут заходить в храм и "тем более кого-то оттуда выгонять".

19 апреля 100% полицейских превенции выйдут на улицу, потому что церквей и приходов очень много, и важно не допустить конфликтных ситуаций между гражданами, недоразумений граждан с полицией.

"Если будут грубые нарушения закона – будем реагировать согласно нашим полномочиям", –сообщил он.

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