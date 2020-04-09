Карантин в Украине: как будут проходить службы в храмах, и как освятить паски

Из-за коронавируса в Украине нельзя будет сходить на богослужения.
Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций и представители Министерства внутренних дел договорились, как будут проводиться богослужения во время карантина в Украине из-за коронавируса во всех храмах, главная договоренность – службы будут.
Богослужения на христианскую Пасху, в дни иудейского Песаха, в честь мусульманской Ночи Бараат и начала месяца Рамадан будут проводиться без прихожан, рассказал о договоренностях, достигнутых на онлайн-встрече, Интерфакс-Украина советник главы МВД Юрий Тандит.
По его словам, богослужения будут транслироваться онлайн, а люди смогут ходить в храм по одному или по двое, когда там не будет службы. Тандит добавил, что паски можно будет освятить в селах или купить уже освященными.
Карантин в Украине 2020 – как будут проходить богослужения:
- На богослужении могут присутствовать только несколько человек – священник, прислужник, дьяк и лица, которые обеспечивают онлайн-трансляцию. Все должны быть в масках, кроме священника;
- В больших храмах вместе не должны находиться более двух человек, не считая священника, а в меньших – только один человек.
- В храмах нельзя находиться без масок;
- На входе в храм не должно быть очереди.
Также на онлайн-встрече достигли договоренности, как в условиях карантина освятить паски и пасхальные корзины.
Коронавирус в Украине – как будут освящать паски и пасхальные корзины:
- Священников в городах для освящения пасок будут приглашать на заводы, в пекарни и в магазины, чтобы люди смогли купить уже освященный пасхальный хлеб.
- В селах люди могут выставить за ворота пасхальные корзины, а священник пройдет по улицам и освятит продукты.
Напомним, в Украине из-за коронавируса до 24 апреля введен карантин, также на территории страны действует режим чрезвычайной ситуации.
Коронавирус в Украине 9 апреля по состоянию на 9:00 диагностировали у 1 тысячи 892 человек, скончались 57 инфицированных, 45 пациентов – выздоровели.