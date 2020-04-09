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Карантин в Украине: как будут проходить службы в храмах, и как освятить паски

9 апреля 2020, 10:25

Из-за коронавируса в Украине нельзя будет сходить на богослужения.

Во время карантина в Украине паски можно будет освятить – В Украине карантин 2020
Во время карантина из-за коронавируса паски можно будет освятить / УНИАН

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций и представители Министерства внутренних дел договорились, как будут проводиться богослужения во время карантина в Украине из-за коронавируса во всех храмах, главная договоренность – службы будут.

Богослужения на христианскую Пасху, в дни иудейского Песаха, в честь мусульманской Ночи Бараат и начала месяца Рамадан будут проводиться без прихожан, рассказал о договоренностях, достигнутых на онлайн-встрече, Интерфакс-Украина советник главы МВД Юрий Тандит.

По его словам, богослужения будут транслироваться онлайн, а люди смогут ходить в храм по одному или по двое, когда там не будет службы. Тандит добавил, что паски можно будет освятить в селах или купить уже освященными.

Карантин в Украине 2020 – как будут проходить богослужения:

  • На богослужении могут присутствовать только несколько человек – священник, прислужник, дьяк и лица, которые обеспечивают онлайн-трансляцию. Все должны быть в масках, кроме священника;
  • В больших храмах вместе не должны находиться более двух человек, не считая священника, а в меньших – только один человек. 
  • В храмах нельзя находиться без масок; 
  • На входе в храм не должно быть очереди.

Также на онлайн-встрече достигли договоренности, как в условиях карантина освятить паски и пасхальные корзины.

Коронавирус в Украине – как будут освящать паски и пасхальные корзины:

  • Священников в городах для освящения пасок будут приглашать на заводы, в пекарни и в магазины, чтобы люди смогли купить уже освященный пасхальный хлеб. 
  • В селах люди могут выставить за ворота пасхальные корзины, а священник пройдет по улицам и освятит продукты.

Напомним, в Украине из-за коронавируса до 24 апреля введен карантин, также на территории страны действует режим чрезвычайной ситуации.

Коронавирус в Украине 9 апреля по состоянию на 9:00 диагностировали у 1 тысячи 892 человек, скончались 57 инфицированных, 45 пациентов – выздоровели. 

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