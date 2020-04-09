Крупная вспышка Covid-19 под Днепром: полиция обыскала библейскую школу

Религиозную организацию обыскали / Фото: пресс-служба Нацполиции

В городе Першотравенск Днепропетровской области полиция провела санкционированный судом обыск в библейской школе протестантской церкви Новое поколение в связи с масштабной вспышкой коронавируса.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, суд дал разрешение на обыск, поскольку именно среди учеников этой школы, которая ежегодно проводится данной религиозной организацией, обнаружили вспышку коронавируса Covid-19.

Сотрудники полиции изъяли в ходе обыска вещественные доказательства.

"8 апреля полицейские уголовного розыска под процессуальным руководством местной прокуратуры провели санкционированный судом обыск и изъяли из помещения школы вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

В ходе обыска были изъяты видеорегистратор наружного наблюдения, журналы посещения, два системных блока, винчестеры, флешносии, карты памяти, документация.

/ Фото: пресс-служба Нацполиции

К обыску были привлечены сотрудники киберполиции, которые извлекали информацию с электронных носителей для установления всех обстоятельств правонарушения.

Лидеров религиозной организации обвиняют в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы сроком до трех лет.

Как известно, по состоянию на вечер 9 апреля в Днепропетровской области уже зафиксировано 52 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Из них более половины – это жители Першотравенска и других городов, которые посещали библейскую школу церкви Новое поколение.

Напомним, городе Першотравенске Днепропетровской области зафиксировали вспышку коронавируса – изначально заболевание диагностировали сразу у 21 человека. Причина – в город на религиозное мероприятие съехалось несколько сотен человек из разных стран, их расселили в частных домах у местных жителей.