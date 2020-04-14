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Дым с пожаров в Чернобыле ветер гонит к Киеву

14 апреля 2020, 00:39

ГСЧС не может спрогнозировать, когда удастся побороть огонь.

Пожар в Чернобыльской зоне
Пожар в Чернобыльской зоне может накрыть дымом Киев / Facebook Державне агентство України з управління зоною відчуження

Дым от пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения 13 апреля двигался в сторону белорусского города Гомель, однако 14 апреля ветер изменит направление и под угрозой окажется Киев.

Как сообщает Центр ядерной безопасности, дым достигнет столицы Украины к 7 утра 14 апреля.

По словам пресс-секретаря Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан, синоптики прогнозируют в Чернобыле дождь, однако пока сложно сделать прогноз, когда удастся побороть огонь. Препятствует тушению сильный ветер, и появляются новые очаги возгорания.

Читайте такжеДоберется ли пожар в зоне ЧАЭС до хранилищ с радиационными отходами - ответ МВДСогласно прогнозу, по состоянию на 13 апреля уровень загрязнения в Киеве находился на уровнях, соответствующих нормальному естественному радиационному фону. Поэтому никаких дополнительных мер по защите за пределами зоны отчуждения пока не предпринимали. Однако 14 апреля ситуация может измениться по причине изменения направления ветра.

Напомним, огонь в Чернобыльской зоне отчуждения вплотную подобрался к хранилищам с радиоактивными отходами, остались считанные километры.

Как ранее сообщалось, спасатели продолжают ликвидацию лесного пожара, при этом они уточнили, что радиационный фон не превышен.

Ранее NASA опубликовала на своем официальном сайте фотографии Чернобыльской зоны из космоса.

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