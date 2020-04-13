В полиции задержали мужчину, причастного к пожару в Чернобыле

Пожар в Чернобыле спровоцировал местный житель / dsns.gov.ua

В Чернобыльской зоне отчуждения 13 апреля был зафиксирован третий очаг возгорания, который спровоцировал очередной масштабный пожар на значительной территории.

Как сообщает пресс-служба полиции в Киевской области, поджигателем оказался 37-летний местный житель

Правоохранители выяснили, что мужчина по месту жительства сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя, огонь перекинулся на деревья.

Мужчина увидел, что огонь начал стремительно распространяться, однако не позвонил ни спасателям, ни полиции, а пытался самостоятельно погасить огонь. Однако ветер разносил пожар очень быстро, он перешел на лес, а затем подобрался к зоне ЧАЭС.

Беспечному мужчине грозит штраф от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Критическую ситуацию с пожарами в Чернобыле прокомментировал президент Владимир Зеленский.

"Внимательно слежу за ситуацией в Чернобыльской зоне. Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество. Завтра заслушаю информацию от председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина по пожарам. Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности", - сказано в сообщении на его странице в Facebook.

Напомним, огонь в Чернобыльской зоне отчуждения вплотную подобрался к хранилищам с радиоактивными отходами, остались считанные километры.

Как ранее сообщалось, спасатели продолжают ликвидацию лесного пожара, при этом они уточнили, что радиационный фон не превышен.

Ранее NASA опубликовала на своем официальном сайте фотографии Чернобыльской зоны из космоса.