"Классно, улыбнуло": Шкиряк выложил мем о косяке-"самолете" с марихуаной

Зорян Шкиряк / УНИАН

Зорян Шкиряк, советник главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова и член коллегии МВД решил пошутил и опубликовал в Сети специальный карантинно-наркотический мем.

Соответствующая картинка была опубликована на его странице в социальной сети Facebook. На ней изображен пресловутый косяк с марихуаной размером с мужскую ладонь в виде самолета.

Картинка подписана: "Улететь сегодня можно только этим рейсом". Т.е. авторы мема намекают на тотальный карантин по всей земле и отмену большинства авиарейсов.

Шкиряк коротко прокомментировал мем: "Это классно, улыбнуло".

Напомним, ранее Зорян Шкиряк выкладывал в Сеть откровенное фото, на котором он запечатлен с оголенным торсом и татуированные руки. До этого он поделился с подписчиками новостью о том, что сделал себе на спине татуировку в виде украинского тризуба.