"Монстр!": советник Авакова Зорян Шкиряк ошеломил сеть фото своего накачанного торса

48-летний чиновник загнал в краску женщин и заставил комплексовать 30-летних мужчин.
Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Зорян Шкиряк выложил смелое фото, на котором он продемонстрировал свой оголенный торс и татуированные руки.
На своей странице в Facebook советник Авакова поделился снимком с отдыха в селе Триполье, что под Киевом.
"Поймали сегодня за городом немножко солнечного тепла. Одним словом, не всеремось! Все будет Украина", - подписал фото Шкиряк.
Юзеры Facebook стали активно обсуждать физическую форму 48-летнего чиновника, стыдливо признаваясь, что даже в свои 35 выглядят не так хорошо.
"Ты во мне развиваешь комплексы", - отметил Андрей Тирон.
"Блин, и мне в спортзал нужно. Вы подстегиваете людей выглядеть как Вы. Вот стану депутатом и начну в спортзал ходить", - написал Лесик Турко.
"Пошли, народ, пресс качать. А что делать?", - созывает Светлана Оленина.
"Монстр!", - считает Алексей Резников.
Ранее Зорян Шкиряк вызвал ажиотаж в Сети полуголым фото с отдыха.