"Монстр!": советник Авакова Зорян Шкиряк ошеломил сеть фото своего накачанного торса

Зорян Шкиряк похвастался полуголым фото с отдыха / УНИАН

Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Зорян Шкиряк выложил смелое фото, на котором он продемонстрировал свой оголенный торс и татуированные руки.

На своей странице в Facebook советник Авакова поделился снимком с отдыха в селе Триполье, что под Киевом.

"Поймали сегодня за городом немножко солнечного тепла. Одним словом, не всеремось! Все будет Украина", - подписал фото Шкиряк.

Юзеры Facebook стали активно обсуждать физическую форму 48-летнего чиновника, стыдливо признаваясь, что даже в свои 35 выглядят не так хорошо.

"Ты во мне развиваешь комплексы", - отметил Андрей Тирон.

"Блин, и мне в спортзал нужно. Вы подстегиваете людей выглядеть как Вы. Вот стану депутатом и начну в спортзал ходить", - написал Лесик Турко.

"Пошли, народ, пресс качать. А что делать?", - созывает Светлана Оленина.

"Монстр!", - считает Алексей Резников.

Зорян Шкиряк похвастался подкачанным торсом / facebook.com/zoryan.zoryan

Ранее Зорян Шкиряк вызвал ажиотаж в Сети полуголым фото с отдыха.