"Это зомби": Шкиряк объяснил, почему жителям ОРДЛО нельзя давать право голоса на выборах

В Украине обсуждают права жителей оккупированного Донбасса / informator.su

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил о том, что на выборах президента Украины и Верховной Рады жителям оккупированных территорий Донбасса нельзя давать право голоса.

По его словам, эти люди многие годы были под влиянием российской пропаганды, а от выборов зависит сохранение территориальной целостности и независимости Украины.

"К сожалению, эти граждане Украины в течение последних лет – причем, это не пять лет с начала войны, а лет двадцать точно – были под влиянием тотальной российской пропаганды. Безусловно, кто-то больше, кто-то меньше. Но эти люди, особенно, учитывая то, что происходит сейчас, не могут адекватно воспринимать ситуацию в Украине", – заявил Шкиряк в комментарии Обозревателю.

Вместе с тем он подчеркнул, что говорить об ограничении демократических прав не приходится.

"Этим людям нужно время для адаптации в нормальной, цивилизованной, европейской Украине. Чтобы у них открылись глаза и они поняли, что на самом деле происходит и как их фактически превращали в зомби", – добавил Шкиряк.

Напомним, ранее бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж во время чата в Главреде дал рецепт деоккупации Донбасса.