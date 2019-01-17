"Это зомби": Шкиряк объяснил, почему жителям ОРДЛО нельзя давать право голоса на выборах

Зорян Шкиряк считает, что жителям оккупированного Донбасса нужно время для адаптации в Украине.
Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил о том, что на выборах президента Украины и Верховной Рады жителям оккупированных территорий Донбасса нельзя давать право голоса.
По его словам, эти люди многие годы были под влиянием российской пропаганды, а от выборов зависит сохранение территориальной целостности и независимости Украины.
"К сожалению, эти граждане Украины в течение последних лет – причем, это не пять лет с начала войны, а лет двадцать точно – были под влиянием тотальной российской пропаганды. Безусловно, кто-то больше, кто-то меньше. Но эти люди, особенно, учитывая то, что происходит сейчас, не могут адекватно воспринимать ситуацию в Украине", – заявил Шкиряк в комментарии Обозревателю.
Вместе с тем он подчеркнул, что говорить об ограничении демократических прав не приходится.
"Этим людям нужно время для адаптации в нормальной, цивилизованной, европейской Украине. Чтобы у них открылись глаза и они поняли, что на самом деле происходит и как их фактически превращали в зомби", – добавил Шкиряк.
Напомним, ранее бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж во время чата в Главреде дал рецепт деоккупации Донбасса.