Эксперт сказал, в каком статусе Донбасс должен вернуться в Украину

На части Донбасса, после возвращения под контроль Украины, нужно провести децентрализацию, сообщил эксперт

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Тарас Чорновил считает, что пока еще захваченная часть Донбасса должна вернуться под контроль Украины в статусе территории, на которой, как и на остальной части нашей страны, будет проводиться децентрализация.

Для Донбасса после возвращения будут действовать те же принципы децентрализации, которые постепенно будем вводить для всей страны, единственное — должен быть переходный период, рассказал аналитик во время чата на Главреде.

"К сожалению, не прошли конституционные изменения в 2015 году, а там уже было окончательное определение децентрализации как территориально-административного устройства и был также введен фактически переходный период на три года для ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — Ред.)", — отметил экс-нардеп.

Аналитик подчеркнул, что это так называемый "закон об особом статусе", хотя как раз статуса там и не было. "Там были некоторые дополнительные компромиссы в правоохранительной сфере, но и существенные ограничения", — заявил Чорновил.

Читайте также"Пожелание Путина не сбылось": эксперт объяснил значение разрыва Украиной "дружбы" с Россией"Децентрализация предполагает четкое распределение полномочий между центром и территориями. И это будет касаться также и Донбасса…", — сказал эксперт.

"Но что касается гуманитарной политики, в частности, языковой, то должны действовать общегосударственные регуляторные правила, которые будут давать гарантии меньшинствам, но и сохранять статус государственного языка", — полагает он.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук выразил мнение, что вопрос возвращения захваченной части Донбасса и аннексированного Россией Крыма под контроль Киева может помочь решить предоставление этим территориям особого статуса.