"Зорян Сталлоне": советник Авакова вызвал ажиотаж в Сети полуголым фото с отдыха

Советник министра внутренних дел Арсена Авакова, член коллегии МВД Зорян Шкиряк поразил Сеть фото в плавках.

На своей странице в Facebook советник Авакова поделился снимком с отдыха в Закарпатье – на нем 47-летний Шкиряк запечатлен в одних плавках.

"В выходной день наслаждаемся ярким солнышком и чистым, свежим воздухом живописного Закарпатья. Украина прекрасная!", - подписал фото Шкиряк.

Юзеры Facebook стали активно обсуждать физическую форму советника Авакова.

"Зорян Сталлоне. Младший брат Сильвестра", - написал Вадим Саввон. "О мальчик в трусиках", - отметил Андрей Дзындзя. "Да что же это вы так женщин возбуждаете?", - спросила Мария Соломонова.

Ранее советник Авакова подшутил над своим днем рождения.