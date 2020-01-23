Шкиряк сделал татуировку в виде Тризуба на спине

Шкиряк поддержал Украину татуировкой в виде Тризуба / УНИАН

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сделал себе на спине татуировку в виде Тризуба, отреагировав на действия властей Великобритании, которые причислили украинский герб к экстремистским символам.

"Великобритания признала ошибку и удаляет Украинский Герб — Тризуб из своего пособия о экстремизме! Искренняя благодарность нашим дипломатам и нашим верным друзьям, и стратегическим партнерам из Великобритании за оперативную реакцию и по-настоящему справедливое решение", - подписал Шкиряк фото в Instagram.

По словам советника, он является "активным борцом с экстремизмом и с любыми его проявлениями".

"А еще я патриот Украины. И я горжусь своей державой, своим гербом и другими историческими, героическими национальными символами", - добавил он.

По словам Шкиряка, таким образом он продемонстрировал патриотизм, а также гордость национальными символами Украины.

/ Фото: Instagram/Зорян Шкиряк

/ Фото: Instagram/Зорян Шкиряк

Напомним, ранее власти Великобритании заявили о том, что уважают украинские государственные символы и выразили "сожалаение из-за обиды", причиненной появлением украинского трезубца в полицейском пособии.

Ранее Главред писал, что герб Украины попал в базу по борьбе с экстремизмом.