Британия пошла на уступки Украине в скандале с гербом: что решили

Государственный герб Украины уберут из Руководства по противодействию экстремизму.
Департамент полиции Великобритании пошел навстречу украинским дипломатом. Было принято решение убрать Государственный герб Украины из Руководства по противодействию экстремизму.
"У нас тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и мы не намерены никого обидеть. Мы встретились с представителями МИДа и посольства Украины и решили убрать тризуб из справочника знаков и символов", - сообщила пресс-служба британского представительства в Украине в Twitter-аккаунте.
Стоит отметить, что накануне министр по вопросам безопасности Брэндон Льюис заявил, что сожалеет из-за оскорбления украинского малого герба в антитеррористическом пособии британской полиции. В то же время, он указал, что его изображением злоупотребляют представители праворадикальных групп.
Как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал удалить украинский трезубец из полицейского пособия.