Британия пошла на уступки Украине в скандале с гербом: что решили

Государственный герб Украины/ nepravda.in.ua

Департамент полиции Великобритании пошел навстречу украинским дипломатом. Было принято решение убрать Государственный герб Украины из Руководства по противодействию экстремизму.

"У нас тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и мы не намерены никого обидеть. Мы встретились с представителями МИДа и посольства Украины и решили убрать тризуб из справочника знаков и символов", - сообщила пресс-служба британского представительства в Украине в Twitter-аккаунте.

Стоит отметить, что накануне министр по вопросам безопасности Брэндон Льюис заявил, что сожалеет из-за оскорбления украинского малого герба в антитеррористическом пособии британской полиции. В то же время, он указал, что его изображением злоупотребляют представители праворадикальных групп.

Как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал удалить украинский трезубец из полицейского пособия.