  1. Главная
  3. Украина

Британия пошла на уступки Украине в скандале с гербом: что решили

23 января 2020, 16:24

Государственный герб Украины уберут из Руководства по противодействию экстремизму.

 Государственный герб Украины/ nepravda.in.ua

Департамент полиции Великобритании пошел навстречу украинским дипломатом. Было принято решение убрать Государственный герб Украины из Руководства по противодействию экстремизму.

"У нас тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и мы не намерены никого обидеть. Мы встретились с представителями МИДа и посольства Украины и решили убрать тризуб из справочника знаков и символов", - сообщила пресс-служба британского представительства в Украине в Twitter-аккаунте.

Стоит отметить, что накануне министр по вопросам безопасности Брэндон Льюис заявил, что сожалеет из-за оскорбления украинского малого герба в антитеррористическом пособии британской полиции. В то же время, он указал, что его изображением злоупотребляют представители праворадикальных групп.

Как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал удалить украинский трезубец из полицейского пособия.

скандал Великобритания герб новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Британия пошла на уступки Украине в скандале с гербом: что решили». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:34
Чума XXI века: как коронавирус 2019-nCoV напугал весь мир
16:28
Проблемы не отпускают: Меган Маркл и принцу Гарри угрожает судебная волокита
16:24
Британия пошла на уступки Украине в скандале с гербом: что решили
16:11
"Грандиозный эксперимент": Комаровский указал на угрозы гаджетов для детей Видео
15:51
"Вектор европейского развития": в Раде поставили Арахамию на место
15:44
Премьера Барашек Шон Фермагеддон - билеты, сеансы, где смотреть Фото Видео
15:33
Коронавирус: симптомы и все, что известно о новой жуткой инфекции Видео
15:24
"Иди на*уй": Добкин нарвался на критику в Сети из-за притеснения русскоязычных украинцев
15:19
Стоит ли паниковать из-за коронавируса в Китае мнение
15:03
Первый излечившийся: в Китае нашли лекарство от коронавируса Видео
15:00
"Украинцы - без работы": эксперт объяснил, почему Укрзализныцю не стоит передавать немцам
14:57
"Зеленскому достанется": политолог назвал последствия слов Арахамии о сотрудничестве с ЕС
14:50
Украинские пограничники "завернули" трех российских политиков
14:29
Три причины: Дубилет объяснил, почему резко сократилось население Украины
14:25
Гончарук похвастался способом экономить для бюджета миллионы гривен: детали
14:20
Матовый маникюр 2020: лунный маникюр и красивый матовый френч фото Фото
13:59
Украина окажется "между двух огней" - синоптик Видео
13:57
"Никаких инвестиций не ждите": что не так с передачей Укрзализныци немцам – эксперт Видео
13:55
Страховщики рассказали, какие ЧП чаще всего случаются с квартирами украинцев новости компании
13:51
Криклий пролил свет на судьбу Укрзализныци: в Deutsche Bahn ответили
13:50
Дело Шеремета: суд поменял меру пресечения для Грищенко-Пумы
13:48
Чиновника ДФС и посредника задержали на взятке - Фильчаков Фото
13:26
Мир наизнанку 11 сезон - что будет в новом сезоне Світ навиворіт 2020 Фото
13:23
"Список согласовали": Зеленский рассказал, как выбивает из рук Путина пленных украинцев
13:19
"Спецбоевая машина": Кива набросился на Рябошапку из-за открытого дела Видео
13:17
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: сексуальный взрыв и горький роман
13:07
"Подарили крупнейший актив, который уже никогда не вернем": в Сети бурлят из-за Укрзализныци
12:55
Ученые обнаружили неожиданный источник смертельного коронавируса в Китае Видео
12:55
Чем опасна передача Укрзализныци немцам мнение
12:53
Перепись населения: в Кабмине рассказали, сколько людей живут в Украине
12:36
Коронавирус в Китае убил еще больше людей: новые сведения Видео
12:24
Принц: создатель Гриффинов стебет британских монархов в новом сериале на НВО
12:07
Стало известно от чего умер Juice WRLD - отчет полиции и врачей
11:42
"Пытали хозяина, забили до смерти женщину": на Львовщине атаковали дом и обчистили
11:32
Курс на Берлин: Украина на 10 лет отдаст Укрзализныцю немцам
11:23
Покорение Крыма: Чубаров объявил о походе татар на аннексированный полуостров Видео
11:20
Умер Juice WRLD: причина смерти, дискография, личная жизнь Видео
11:05
"Почку вырежу": генерал рассказал об угрозах "Гиви"
11:02
Белла Хадид случайно засветила грудь на сцене Фото
10:53
Масштабное ДТП в Киеве: из-за гололеда столкнулись пять авто, движение парализовано Фото
10:45
Ответный удар: Гончарук рассказал, случатся ли отставки в его Кабмине Видео
10:43
Маникюр 2020 – красивый оранжевый френч и негативное пространство фото Фото
10:35
Обзор фильма Кролик Джоджо: что делать, если мой друг - Гитлер Видео
10:30
Под Киевом вспыхнул Мебельный городок: пылали сотни "квадратов" Фото Видео
10:17
Помпео объяснил, почему США помогают Украине
10:13
"Паспорта в смартфоне": в Кабмине рассказали, когда и зачем изменят ситуацию с документами
10:02
ОВГЗ, земля, распродажа: с чем Украина поехала в Давос мнение
10:00
"Этот Арахамия сломался": в Сети бурно отреагировали на слова нардепа о сотрудничестве с ЕС
09:49
Зеленский в Израиле не примет участие в работе Форума памяти жертв Холокоста
09:40
Анастасия Волочкова вывалила голые телеса на снегу с вениками из бани
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять