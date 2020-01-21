Скандал с украинским гербом: Киев требует от Лондона разъяснений

Ответ британской стороны не прояснил главный вопрос, подчеркнули украинские дипломаты

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал заявление представителя официального Лондона о включении герба Украины в антитеррористическое пособие британской полиции.

"Пришло время пересмотреть руководство, удалив украинский трезуб, который не относится к нему", - написал министр в сообщении в микроблоге Twitter.

Как подчеркнули украинские дипломаты, ответ британской стороны не прояснил вопрос, будет ли тризуб удален из пособия, кроме того, в нем также нет извинений.

"И все же, нету четкого ответа на простой вопрос: будут ли удален трезуб, конституционный национальный символ и герб Украины, из руководства по противодействию экстремизму. Просим дополнительных разъяснений с британской стороны", - говорится в сообщении в Twitter посольства Украины в Великобритании.

Читайте такжеСпецоперация Кремля, или Как украинский герб стал экстремистским символом в Британии

Напомним, ранее власти Великобритании заявили о том, что уважают украинские государственные символы и выразили "сожалаение из-за обиды", причиненной появлением украинского трезубца в полицейском пособии.