Герб Украины попал в пособие по борьбе с терроризмом

Герб Украины

Герб Украины попал в пособие полиции Великобритании по борьбе с терроризмом.

Соответствующий документ был разослан медицинским работникам и преподавателям в рамках кампании против экстремизма, при этом, наряду с неонацистами, в перечень неонацистских символов, попал трезубец.

Отметим, что герб Украины размещен в визуальном разделе пособия по выявлению знаков и символов праворадикальных групп, в секции "тату", и указан как "Украинский трезубец (националистический)".

При этом рядом размещены изображения нацистской символики, рассказали в посольстве Украины в Британии.

/ @UkrEmbLondon

"Размещение тризуба, конституционного национального символа и герба Украины, в руководстве по противодействию экстремизму, изданном антитеррористической полицией для преподавателей и медицинского персонала Великобритании, является крайне возмутительным. Здесь нет приемлемых объяснений. Мы требуем удалить трезубец из Руководства с официальными извинениями", - говорится в заявлении украинских дипломатов.

Обратим внимание, что в разделе организаций, исповедующих идею доминирования белой расы, приведена символика полка Азов.

/ @UkrEmbLondon

Добавим, что пособие, подготовленное антитеррористическим отделом полиции, распространяется по всей Англии в рамках подготовки к программе Превенция по борьбе с радикализацией, предназначенной для того, чтобы поймать лиц, которые могут угрожать совершением террористического акта.

Напомним, ранее в Испании ультрас устроили травлю украинца Романа Зазули, обзывая его "е****м нацистом".