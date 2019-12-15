"Е**ный нацист": в Испании прервали матч из-за оскорблений в адрес украинца Зозули

Роман Зозуля стал объектом атаки футбольных фанатов / @Sportanalytic

Матч испанской Сегунды между командами Райо Вальекано и Альбасете был сорван из-за оскорблений в адрес украинского форварда Романа Зозули.

Как сообщает ABC, игра завершилась после первого тайма.

"Зозуля - е**ный нацист", - такую кричалку сканировали с трибун фанаты Райо.

Из-за оскорблений рефери прервал матч. Однако на второй тайм игроки Альбасете категорически отказались выходить на поле. На табло был счет 0:0. Офицер встречи принял решение отменить продолжение игры. Теперь разбираться в инциденте будет испанская федерация футбола.

Как известно, в 2017 году Зозуля ушел из Райо Вальекано по разрешению от ФИФА, не сыграв за клуб ни одного матча. Болельщики называли его "нацистом" и обвиняли в членстве в ультраправых организациях из-за того, что он материально помогал украинским бойцам противостоять агрессии РФ на Донбассе. В Альбасете Зозуля стал одним из ключевых игроков и это был его первый матч против Райо.

Напомним, Роман Зозуля в своем Facebook написал пост с поздравлением военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Украины.

Ранее спортивный директор испанского Альбасете Мауро Перес прокомментировал продление контракта с 29-летним украинским форвардом Романом Зозулей.