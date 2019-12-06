"Склоняю голову перед теми, кто не вернулся с войны!" - Зозуля трогательно поздравил с Днем Вооруженных Сил

Зозуля поздравил военных с Днем Вооруженных Сил / albacetebalompie.es

Роман Зозуля в своем Facebook написал пост с поздравлением военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Украины.

Форвард Альбасете заявил, что украинские военные - герои.

"И еще один праздник, праздник силы и мужества. День ВСУ! Поздравляю всех и каждого, кто причастен к вооруженным силам. Помните, вы - ГЕРОИ. Вы именно те люди, которыми гордятся взрослые и дети. Благодаря вам мы живем и имеем возможность работать, ходить по улицам своей родной независимой Украины!", - написал Зозуля.

Футболист добавил, что склоняет голову перед всеми, кто не вернулся живым с войны против России на Востоке Украины.

"Я склоняю голову перед теми, кто не вернулся с войны... Спасибо их матерям, женам, мужьям и детям! Ваши семьи - герои. Большое спасибо, что защищаете нас", - сказал игрок.

Напомним, футболисты сборной Украины вместе с другими знаменитостями записали видео с поздравлениями военнослужащих с этим праздником.

Роман Зозуля с 2017 года выступает в составе испанского Альбасете. В сезоне 2018/19 команда была близка к выходу в высший дивизион, но в плей-офф уступила Мальорке, которая потом и пробилась в Примеру.