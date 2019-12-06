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Игроки сборной Украины и другие знаменитости поздравили военнослужащих с Днем Вооруженных Сил

6 декабря 2019, 19:24

Несколько футболистов сборной Украины выразили поздравления с Днем Вооруженных Сил вместе с другими знаменитостями.

Андрей Пятов
Игроки сборной Украины поздравили военнослужащих / dynamo.kiev.ua

Футболисты сборной Украины записали видео с поздравлениями военнослужащим с Днем Вооруженных Сил Украины.

Участников ООС поздравили Андрей Пятов, Андрей Ярмоленко, Сергей Кривцов, Руслан Малиновский и Роман Безус, Они присоединились к компании известных украинцев, которые выразили слова поддержки военным.

Напомним, сборная Украины узнала своих соперников в групповом этапе Евро-2020. Ними стали Нидерланды, Австрия, а также Румыния или победитель пути D Лиги наций.

Ранее ассистент главного тренера голландцев Рональда Кумана Кеес ван Вондерен подал в отставку, заявив, что не может полностью себя реализовать в качестве помощника.

Финальная часть чемпионата Европы состоится с 12 июня по 12 июля в 12 разных городах Европы. В 2020 году Евро будет праздновать свое 60-летие. Первым в истории чемпионом Европы стала сборная СССР.

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