Тренер соперника Украины уволился незадолго до Евро-2020

Кеес ван Вондерен покинул сборную Нидерландов / Федерация футбола Нидерландов

Федерация футбола Нидерландов на своем официальном сайте сообщила, что Кеес ван Вондерен подал в отставку по собственному желанию.

Он был ассистентом Рональда Кумана во время Лиги наций и отборочного цикла Евро-2020, куда "оранжевые" пробились, заняв вторую строчку в отборочной группе. Свой уход специалист объяснил тем, что не может полностью реализовать себя в роли ассистента и хотел бы получить новый вызов.

Куман успел заявить, что до чемпионата Европы еще полгода и он успеет найти замену. Финальная часть турнира пройдет с 12 июня по 12 июля.

Напомним, Нидерланды являются соперником сборной Украины в группе С на Евро-2020. Команды сыграют между собой 14 июня в Амстердаме. Также в этом квартете присутствует Австрия, еще добавится Румыния или победитель пути D Лиги наций (Косово, Беларусь, Грузия, Северная Македония).

Украина заняла первую строчку в своей отборочной группе, опередив Португалию и Сербию, сумев пробиться на чемпионат Европы напрямую.