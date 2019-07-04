"Зозуля будет добиваться успеха": в Альбасете прокомментировали продление украинца

Роман Зозуля продолжит играть в Испании / ФК Альбасете

Спортивный директор испанского Альбасете Мауро Перес прокомментировал продление контракта с 29-летним украинским форвардом Романом Зозулей.

Украинский нападающий подписал новое соглашение сроком на два года.

"Продление контракта с Зозулей сделано для наших болельщиков, учитывая любовь, проявленную к игроку. Зозуля - футболист, который и впредь будет поддерживать высокий уровень конкурентоспособности, бороться и добиваться успеха в составе нашей команды. Мы уверены, что он нам поможет добиться высоких целей", - цитирует Переса официальный сайт Альбасете.

Зозуля защищает цвета Альбасете с сентября 2017 года. В минувшем сезоне сыграл за испанский клуб 37 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, недавно украинские фанаты заступились за Зозулю.