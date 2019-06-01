Украинские фанаты заступились за Зозулю

Романа Зозулю не зовут в сборную / Twitter Романа Зозули

Болельщики считают, что украинцу-нападающему испанского Альбасете Роману Зозуле должны дать шанс в сборной Украины.

Как сообщает Sport.ua, украинские фанаты смонтировали видеоролик в поддержку Зозули.

Болельщикам не нравится, что главный тренер национальной команды Андрей Шевченко не вызывает 29-летнего нападающего в сборную.

Отметим, что на ближайшие матчи отборочного цикла наставник Украины отдал предпочтение форварду Динамо Артему Беседину.

В этом сезоне Зозуля провел 34 матча за Альбасете во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи.

"Я даже не знаю, что еще должен сделать Зозуля, чтобы получить вызов в сборную. В Испании он проводит хороший сезон и вполне заслуживает приглашения в главную команду страны. Странная позиция тренерского штаба меня откровенно удивляет", — сказал Главреду известный в прошлом украинский футболист Виктор Грачев.

Напомним, недавно генеральный секретарь левой испанской партии Подемос Пабло Иглесиас назвал Романа Зозулю расистом.