Продолжение громкого скандала: Британия отреагировала на замечание Украины о тризубе

Украина, тризуб / facebook.com/TreasuresOfUkraine

Власти Великобритании после громкого скандала со внесением в пособие по борьбе с экстремизмом тризуба, сообщили, что уважают украинские государственные символы.

Соответствующее заявление , было опубликовано .

"Мы признаем, что тризуб как главный элемент государственного герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины", – подчеркивает представитель британского правительства в понедельник, 20 января, на Facebook-странице посольства страны в Киеве.

Также в Великобритании "сожалаеют из-за обиды", причиненной появлением украинского тризуба в полицейском пособии.

"Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что много символов, приведенных в нем, не представляет интерес в борьбе с терроризмом", – пояснило посольство.

Представитель правительства Великобритании подытожил, что страна остается на позициях полной поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее Главред писал, что герб Украины попал в базу по борьбе с экстремизмом.