43 "непреднамеренных" удара ножом: подозреваемая раскрыла детали убийства киберкопа в Киеве

Святославу Петрову нашли убитой 7 марта / Фото Facebook

Во вторник, 9 марта, суд избрал меру пресечения для подозреваемой в убийстве сотрудницы киберполиции Киева Святославы Петровой. В зале суда женщина озвучила свою версию событий, которые привели к трагедии.

В зале суда по избранию меры пресечения защитник подозреваемой рассказал, что в тот вечер Святослава, Юлия и ее кума собрались вечером в квартире накануне праздника 8 Марта, чтобы посидеть вместе. По его словам, раздоров между женщинами не было, передает ТСН.

Позже кума ушла, а Юлия и Святослава решили пройтись по улице. Приятная беседа превратилась в нападение с бутылкой и ножом. Защитник подозреваемой сообщил, что агрессию первой проявила Петрова. Она якобы схватила подругу за волосы, а та в ответ ударила ее бутылкой. Что было дальше - женщина не помнит, но утверждает, что несколько раз возвращалась к телу подруги, чтобы проверить, все ли с ней в порядке.

Защитник добавил, что длительное время его клиентка, у которой есть двое несовершеннолетних детей, находится в депрессивном состоянии. Он заявил, что убийство не было умышленным.

"43 повреждения привели к смерти. О каком отсутствии умысла может идти речь?", - прокомментировала прокурор Виктория Самченко.

Мать погибшей рассказала, что ее дочь не была агрессивной. Женщина не верит, что именно она спровоцировала ссору и нападение, и подозревает, что убийство произошло из-за давней неприязни.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без возможности выйти под залог. После этого подозреваемая потеряла сознание.

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