58-летний спортсмен пробежал 42 км в одних шортах

Мужчина захотел установить рекорд Украины и специального приехал в Киев из Тернополя.
На Киевщине мужчина пробежал зимний марафон в 42 километра почти голым.
Как сообщает ТСН, Василий Шевчук из Тернопольщины, давно бегает по снегу босиком и закапывается в него с головой. Он специально приехал на Киевщину, чтобы попасть в Книге рекордов.
Закаляться мужчина начал по примеру своего отца и деда.
"Чтобы все было честно на руке Василия фитнес-трекер. Проверка – на каждом круге. В конце концов, гаджет записал и время, и расстояние, и маршрут - 43 километра 400 метров. Вместо запланированного – за почти 5 часов – пробежал на километр больше", - сказано в сообщении.
"Заблудился немного в том лесу. Целый день бы бежал. В ногах слышно немного, а так в общем-то прекрасно", - добавил мужчина.
В конце марафона Шевчук пожаловался на теплую погоду и обтерся снегом.
Напомним, школьный дворник из Херсона собирает деньги на участие в чемпионате мира по борьбе джиу-джитсу. 48-летний мужчина написал об этом пост в соцсети, и результат превзошел все его ожидания.
Читайте также:
- Под Одессой умерла участница марафона, исчезнувшая во время соревнований
- Трагедия на марафоне в Китае: погиб 21 спортсмен
- Впервые в истории летних Паралимпиад самым титулованным спортсменом стал украинец
- Убийство спортсмена из-за украинского языка: подробности о погибшем