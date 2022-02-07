58-летний спортсмен пробежал 42 км в одних шортах

Мужчина пробежал почти голым 42 км / Скриншот

На Киевщине мужчина пробежал зимний марафон в 42 километра почти голым.

Как сообщает ТСН, Василий Шевчук из Тернопольщины, давно бегает по снегу босиком и закапывается в него с головой. Он специально приехал на Киевщину, чтобы попасть в Книге рекордов.

Закаляться мужчина начал по примеру своего отца и деда.

"Чтобы все было честно на руке Василия фитнес-трекер. Проверка – на каждом круге. В конце концов, гаджет записал и время, и расстояние, и маршрут - 43 километра 400 метров. Вместо запланированного – за почти 5 часов – пробежал на километр больше", - сказано в сообщении.

"Заблудился немного в том лесу. Целый день бы бежал. В ногах слышно немного, а так в общем-то прекрасно", - добавил мужчина.

Реклама

В конце марафона Шевчук пожаловался на теплую погоду и обтерся снегом.

Напомним, школьный дворник из Херсона собирает деньги на участие в чемпионате мира по борьбе джиу-джитсу. 48-летний мужчина написал об этом пост в соцсети, и результат превзошел все его ожидания.

Читайте также: