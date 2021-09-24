Школьный дворник оказался чемпионом Украины по джиу-джитсу: мужчина хочет поехать на чемпионат мира

Спортсмен попросил помощи в соцсетях / коллаж Главред

Школьный дворник из Херсона собирает деньги на участие в чемпионате мира по борьбе джиу-джитсу. 48-летний мужчина написал об этом пост в соцсети, и результат превзошел все его ожидания.

Игорь Евтушенко работает в одной из школ всего несколько месяцев, но порядок на дворе учебного заведения заметен невооруженным глазом, пишет "ТСН".

Как оказалось мужчина не только прекрасный работник, но действующий чемпион Украины и Европы по джиу-джитсу и сейчас он собирается стать чемпионом мира. На поездку нужно 700 долларов, которых у него нет. Об этом Игорь написал на своей странице в Facebook, чем вызвал настоящий ажиотаж. Люди начали присылать ему деньги.

"Я даже не знаю, кто эти люди. Кто-то по семь гривен направляет, по 35. Кто-то — тысячу прислал", — поделился мужчина.

Джиу-джитсу Игорь начал заниматься 6 лет назад / скриншот

Своей школьной работы мужчина не стесняется потому, что она хорошо вписывается в его график. Первую половину дня он убирает, а вечером идет в спортзал, там работает тренером.

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Джиу-джитсу Игорь овладел в 42 года и стал чемпионом. Сейчас тренирует других и детей, и юношей, а также своих ровесников.

Только за два дня люди для Игоря собрали более десяти тысяч гривен. Он говорит, что уже можно делать стартовый взнос. Чемпионат мира по джиу-джитсу состоится в ноябре в Арабских Эмиратах. Спортсмен верит, что поездка удастся.

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