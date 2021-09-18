Гимназиада зимой и мировой чемпионат по футболу: Зеленский объявил о двух крупных турнирах в Украине

У Зеленского по-прежнему строят планы о проведении зимней Олимпиады в Украине / УНИАН

Украина в 2023 году должна провести два крупных международных турнира – Всемирную зимнюю Гимназиаду среди старшеклассников и чемпионат мира по футболу среди школьников летом. Государство рассчитывает, что организация мероприятий пройдет на высоком уровне. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Украина впервые в истории ученического спорта получила право принимать чемпионат мира по футболу среди школьников и Всемирную зимнюю Гимназиаде - 2023. Убежден, мы проведем их на высоком уровне", - сообщает пресс-служба главы государства.

По словам гаранта, спорт должен занимать важное место в жизни ребенка, поскольку он учит человека одерживать победы и принимать поражения. Поэтому детям нужно предоставлять возможность для спортивного развития.

"Я не говорю о том, что каждый должен стать профессиональным спортсменом - нет. Просто каждый современный ребенок должен быть со спортом на "ты". Понимать, что одни его виды учат играть в команде, другие - надеяться только на себя. Спорт учит побеждать, учит, наконец, достойно воспринимать поражения и становиться после них сильнее", - сказал Зеленский.Читайте также"Стыдно за свою страну": участница Олимпиады от Украины Рыжикова поделилась болью от выступления

По словам спикера Банковой Сергея Никифорова, Гимназиада среди старшеклассников является глобальным и престижным спортивным мероприятием. Проводит соревнования Международная федерация ученического спорта, в состав которой входит 129 стран.

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Он отметил, что тысячи школьников и их родителей приедут в Украину и смогут увидеть страну. Для Киева это шанс продемонстрировать, что государство в будущем может провести взрослую Олимпиаду.

"У нас, соответственно, будет зимняя Гимназиаде. Тысячи детей со всего мира и их родители приедут в Украину, смогут увидеть нашу страну. А для украинцев это возможность доказать, что мы способны провести и масштабное мероприятие, а именно - настоящую взрослую Олимпиаду, о чем ранее говорил президент Украины", - подчеркнул Сергей Никифоров.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. В Офисе главы государства заявили, что Бах положительно отреагировал на возможность проведения Украиной зимней Олимпиады в будущем.