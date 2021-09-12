Зеленский встретился с президентом МОК и заявил о намерении провести зимнюю Олимпиаду в Украине

Украина предложила провести зимние Олимпийские игры в Украине / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом в Киеве. Они обсудили Олимпийские игр в Токио и перспективы для Украины.

Во время встречи Зеленский поздравил Томаса Баха с проведением безопасных и успешных Олимпийских игр и поддержку украинского спорта - собеседники отметили выдающиеся результаты украинских спортсменов, говоорится в сообщении на сайте Офиса президента.

Также президент Украины проинформировал президента МОК о том, что Украина намерена стать хозяином зимних Олимпийских игр и для этого вступит в фазу диалога с Международным олимпийским комитетом, направив делегацию в штаб-квартиру МОК в Лозанне.

"Томас Бах поздравил эту инициативу, учитывая замечательные спортивные традиции Украины, а также увидев чрезвычайно впечатляющую презентацию современной спортивной инфраструктуры страны", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Токио, столице Японии, официально завершились летние Олимпийские игры-2020. Борьбу за заветные олимпийские награды вели 157 украинских спортсменов – это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости.

Реклама

Украинская сборная заняла 43-е место в медальном зачете и 14-е место по общему количеству олимпийских наград – у нас их 19. Медальный зачет с 38 золотыми медалями, 31 серебряными и 18 бронзовыми возглавляет Китай.

Читайте такжеПризерке Олимпиады, которая подарила квартиру тренеру, вручили еще одно жилье5 сентября украинские паралимпийцы завершили свое выступление на Паралимпийских играх-2020 в Токио и завоевали 98 наград. В течение 12 дней наши спортсмены показывали триумфальные результаты в 15 видах спорта.

Всего наши спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые медали, 47 серебряных наград и 27 бронзовых медалей.