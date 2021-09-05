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Паралимпийское чудо: украинские рыцари силы и духа завоевали в Токио 98 наград

5 сентября 2021, 12:45

Паралимпиада стартовала 24 августа и закончилась 5 сентября. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Максим Крипак
Максим Крипак стал самым титулованным спортсменом украинской паралимпийской сборной / Reuters

Украинские паралимпийцы завершили свое выступление на Паралимпийских играх-2020 в Токио и завоевали 98 наград.

В течение 12 дней наши спортсмены показывали триумфальные результаты в 15 видах спорта.

Всего наши спортсмены завоевали 98 наград:

  • 24 золотые медали;
  • 47 серебряных наград;
  • 27 бронзовых медалей.

Завершила украинская сборная соревнования на шестом месте в медальном зачете по количеству баллов и пятое - по количеству наград.

В частности, Максим Крипак стал самым титулованным спортсменом украинской паралимпийской сборной, а также он установил несколько мировых рекордов по плаванию.

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Андрей Трусов также завершает Паралимпиаду 2020 с мировым рекордом и тоже по плаванию.

Зоя Евсей завоевала первое "золото" по метанию булавы в истории украинской сборной.

Отметим, Паралимпиада стартовала 24 августа и закончилась 5 сентября. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Как рассказал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в интервью YouTube-каналу Бегущий Банкир, премиальные паралимпийцев точно такие же как и у олимпийцев.

"На паралимпйцев выделяется практически то же самое, что и на олимпийцев. Миллиарды гривен на подготовку. Строятся паралимпийские базы, выделяются деньги на подготовку. Премиальные паралимпийцев точно такие же как и у олимпийцев. Золотая медаль – $120 тыс, $80 тыс. (серебряная), $55 тыс. (бронзовая). Все всё получают, в том числе стипендии. Страна поддерживает на очень высоком уровне паралимпийский спорт", - рассказал он.

Читайте такжеНовый триумф Украины на Паралимпиаде: Шевчук выиграла золото в пауэрлифтингеРанее сообщалось о том, что краинская сборная на Паралимпиаде-2020 в Токио пополнила медальный зачет еще двумя золотыми медалями.

Пловец Андрей Трусов стал чемпионом на дистанции 100 метров на спине, а Марина Литовченко стала паралимпийской чемпионкой по настольному теннису среди женщин в классе 6.

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