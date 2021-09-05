Паралимпийское чудо: украинские рыцари силы и духа завоевали в Токио 98 наград

Паралимпиада стартовала 24 августа и закончилась 5 сентября. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.
Украинские паралимпийцы завершили свое выступление на Паралимпийских играх-2020 в Токио и завоевали 98 наград.
В течение 12 дней наши спортсмены показывали триумфальные результаты в 15 видах спорта.
Всего наши спортсмены завоевали 98 наград:
- 24 золотые медали;
- 47 серебряных наград;
- 27 бронзовых медалей.
Завершила украинская сборная соревнования на шестом месте в медальном зачете по количеству баллов и пятое - по количеству наград.
В частности, Максим Крипак стал самым титулованным спортсменом украинской паралимпийской сборной, а также он установил несколько мировых рекордов по плаванию.
Андрей Трусов также завершает Паралимпиаду 2020 с мировым рекордом и тоже по плаванию.
Зоя Евсей завоевала первое "золото" по метанию булавы в истории украинской сборной.
Отметим, Паралимпиада стартовала 24 августа и закончилась 5 сентября. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.
Как рассказал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в интервью YouTube-каналу Бегущий Банкир, премиальные паралимпийцев точно такие же как и у олимпийцев.
"На паралимпйцев выделяется практически то же самое, что и на олимпийцев. Миллиарды гривен на подготовку. Строятся паралимпийские базы, выделяются деньги на подготовку. Премиальные паралимпийцев точно такие же как и у олимпийцев. Золотая медаль – $120 тыс, $80 тыс. (серебряная), $55 тыс. (бронзовая). Все всё получают, в том числе стипендии. Страна поддерживает на очень высоком уровне паралимпийский спорт", - рассказал он.
Читайте такжеНовый триумф Украины на Паралимпиаде: Шевчук выиграла золото в пауэрлифтингеРанее сообщалось о том, что краинская сборная на Паралимпиаде-2020 в Токио пополнила медальный зачет еще двумя золотыми медалями.
Пловец Андрей Трусов стал чемпионом на дистанции 100 метров на спине, а Марина Литовченко стала паралимпийской чемпионкой по настольному теннису среди женщин в классе 6.