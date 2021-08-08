Церемония закрытия летних Олимпийских игр в Токио: красочные фото

В Токио, столице Японии, официально завершились летние Олимпийские игры-2020.

Состоялась красочная церемония закрытия и передачи Олимпийского огня следующему городу - Парижу. Именно там пройдет Олимпиада-2024

Украинские спортсмены

Наши соотечественники завоевали 19 медалей – 1 золото, 6 серебряных наград и 12 бронз.

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По общему количеству медалей Украина превзошла достижение Игр-2012 в Лондоне, однако тогда в активе украинцем было пять золотых наград, что позволило завершить соревнования на 14-м месте. Также украинцы завоевали четыре серебра и девять бронз.

Украинская сборная заняла 43-е место в медальном зачете и 14-е место по общему количеству олимпийских наград – у нас их, напомним, 19. Медальный зачет с 38 золотыми медалями, 31 серебряными и 18 бронзовыми возглавляет Китай.

Борьбу за заветные олимпийские награды вели 157 украинских спортсменов – это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости.

Все медали Украины на Олимпиаде в Токио

"Золото": Жан Беленюк (греко-римская борьба).

"Серебро": Александр Хижняк (бокс); Людмила Лузан / Анастасия Четверикова (каноэ); Елена Старикова (велотрек); Анжелика Терлюга (каратэ); Михаил Романчук (плавание); Парвиз Насибов (греко-римская борьба).

Бронза: Марта Федина / Анастасия Савчук (синхронное плавание, дуэт); Марта Федина, Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Екатерина Резник (синхронное плавание, команда); Ярослава Магучих (прыжки в высоту); Людмила Лузан (каноэ); Игорь Рейзлин (фехтование, шпага); Дарья Билодид (дзюдо); Станислав Горуна (каратэ); Елена Костевич / Олег Омельчук (пулевая стрельба); Михаил Романчук (плавание); Элина Свитолина (теннис); Ирина Коляденко (вольная борьба); Алла Черкасова (вольная борьба).