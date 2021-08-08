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Сборная Украины завершила выступления на Олимпиаде-2020 в Токио с 19 медалями

8 августа 2021, 11:35

Последнюю медаль для нашей команды 8 августа выиграла Елена Старикова, которая получила серебро в женском спринте в велотреке.

Беленюк
Олимпиада в Токио: все медали Украины / Reuters

Украинские спортсмены завершили выступление на Олимпийских играх-2020 в Токио. Наши соотечественники завоевали 19 медалей – 1 золото, 6 серебряных наград и 12 бронз.

По общему количеству медалей Украина превзошла достижение Игр-2012 в Лондоне, однако тогда у нас было 5 золотых наград, что позволило завершить соревнования на 14-м месте. Также украинцы завоевали четыре серебра и девять бронз.

Борьбу за заветные олимпийские награды вели 157 украинских спортсменов – это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. Наибольшее число спортсменов представляло наши цвета в легкой атлетике – 47. Из-за допинговых проблем Олимпиаду пропускали звездные атлеты Олег Верняев и Дмитрий Чумак, а теннисистка Марта Костюк не смогла полететь в Японию из-за травмы.

Призовые из украинского бюджета будут выделены следующие: 125 тысяч долларов, за серебро – 80 тысяч, за бронзу – 55 тысяч. Всего на подготовку, участие и награждение украинских спортсменов в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в 2021 году в госбюджете предусмотрено 1,3 млрд грн.

Все медали Украины на Олимпиаде в Токио

  • "Золото": Жан Беленюк (греко-римская борьба).
  • "Серебро": Александр Хижняк (бокс); Людмила Лузан / Анастасия Четверикова (каноэ); Елена Старикова (велотрек); Анжелика Терлюга (каратэ); Михаил Романчук (плавание); Парвиз Насибов (греко-римская борьба).
  • Бронза: Марта Федина / Анастасия Савчук (синхронное плавание, дуэт); Марта Федина, Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Екатерина Резник (синхронное плавание, команда); Ярослава Магучих (прыжки в высоту); Людмила Лузан (каноэ); Игорь Рейзлин (фехтование, шпага); Дарья Билодид (дзюдо); Станислав Горуна (каратэ); Елена Костевич / Олег Омельчук (пулевая стрельба); Михаил Романчук (плавание); Элина Свитолина (теннис); Ирина Коляденко (вольная борьба); Алла Черкасова (вольная борьба).
  • За медали в Токио сразились 157 украинских спортсменов
    За медали в Токио сразились 157 украинских спортсменов Reuters
  • За медали в Токио сразились 157 украинских спортсменов
    За медали в Токио сразились 157 украинских спортсменов Reuters
  • За медали в Токио сразились 157 украинских спортсменов
    За медали в Токио сразились 157 украинских спортсменов Reuters
  • За медали в Токио сразились 157 украинских спортсменов
    За медали в Токио сразились 157 украинских спортсменов Reuters
  • За медали в Токио сразились 157 украинских спортсменов
    За медали в Токио сразились 157 украинских спортсменов Reuters
  • За медали в Токио сразились 157 украинских спортсменов
    За медали в Токио сразились 157 украинских спортсменов Reuters

В последний день Олимпийских игр в Токио наша сборная занимает 43-е место в медальном зачете и 14-е место по общему количеству олимпийских наград – у нас их, напомним, 19. Медальный зачет с 38 золотыми медалями, 31 серебряными и 18 бронзовыми возглавляет Китай.

Отметим, что Олимпиада в Токио должна была пройти в прошлом году, но из-за пандемии была перенесена. Об отказе от проведения Игр в 2020-м Международный Олимпийский комитет просили ряд стран, в том числе сама Япония. В целях маркетинга 2020-й решили сохранить в названии.

Олимпиада-2020 Жан Беленюк Элина Свитолина Александр Хижняк Олимпийские игры 2020 Дарья Белодед
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