8-летняя скандальная блогерша публично обратилась к Кулебе

Милана Маханец / Фото instagram.com/milamaxanets

Юная модель Милана Маханец, которая попала в скандал из-за отношений с 13-летним блогером Пашей Паем, публично обратилась к уполномоченному по правам ребенка Николаю Кулебе.

Девочка предложила чиновнику встретиться лично. Об этом стало известно на странице в Instagram 8-летней блогерши.

Она заявила, что надеется на то, что детский омбудсмен действительно борется за справедливость.

"Добрый день. Можно мы с вами встретимся и посмотрим в глаза друг другу?", - написала она.

Похоже, что ответа от Кулебы она не получила, поэтому потом она призвала своих поклонников засыпать омбудсмена комментариями в знак ее поддержки. За одну ночь на страницу в Instagram Кулебы перешли более 40 тысяч пользователей.

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Милана Маханец и Паша Пай - о чем ранее писал Главред:

8-летняя Милана Маханец и 13-летний Паша Пай публикуют в социальных сетях снимки, на которых демонстрируют объятия и поцелуи. Ранее сама девочка подтвердила в соцсети, что они начали встречаться и якобы "спят вместе".

Мать девочки Дарья Маханец саначала заявляла, что полностью поддерживает дочь. Она говорила, что детей никто не заставлял изображать отношения и у них действительно любовь.

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба предположил, что за отношениями восьмилетней украинки Миланы и ее возлюбленного, 13-летнего блогера Паши, может стоять серьезный бизнес – кто-то зарабатывает деньги на этой скандальной истории.

Кулеба официально обратился в МВД и киберполицию, чтобы разобраться в запутанной ситуации.

Полиция открыла производство по факту "отношений" 8-летней модели и 13-летнего блогера, чьи фото и видео в Instagram привлекли всеобщее внимание и вызвали возмущение.