Мать 8-летней модели рассказала о "романе" девочки с 13-летним блогером

Дарья Маханец поведала о "хайповой тематике" развития детской страницы в Instagram.
Дарья Маханец оценила скандал, возникший после огласки отношений ее 8-летней дочери-модели Миланы и 13-летнего блогера Павла Пая.
В комментарии ТСН мать девочки говорит, что фото детей в постели, после которой поднялась волна критики, всего лишь шутка, а дети только повторяют тренды, популярные среди других блогеров.
"У них нет отношений... Они ... партнеры. Это такая хайповая тематика развития детской страницы. Это было рассчитано на детей, а не на выход куда-то. То есть там не укладывался какой-то смысл, который сейчас возвышается в каком-то извращенном характере", - подчеркнула Дарья Мащанец.
По ее словам, она не зарабатывает на раскрутке "романа" ее малолетней дочери в соцсетях.
"Я никогда не планировала зарабатывать деньги на ребенке. Я не планирую сама зарабатывать. Я планирую, что может, когда она вырастет популярным блогером, когда будет в состоянии сама вести страницу — чтобы она была популярна", — объясняет женщина.
Дарья Маханец надеется, что уголовное производство относительно возможного изготовления порнографии будет закрытое до суда из-за отсутствия состава преступления. Родители парня ждут адвокатов и без них интервью давать не хотят.
Отмечается, что сама маленькая Милана, которой приписывают роман с Пашей, призналась, что любит его как брата.
Скандал вокруг "романа" Миланы Маханец и Павла Пая:
- 8-летняя Милана Маханец и 13-летний Паша Пай публикуют в социальных сетях снимки, на которых демонстрируют объятия и поцелуи. Ранее сама девочка подтвердила в соцсети, что они начали встречаться и якобы "спят вместе".
- Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба предположил, что за отношениями восьмилетней украинки Миланы и ее возлюбленного, 13-летнего блогера Паши, может стоять серьезный бизнес – кто-то зарабатывает деньги на этой скандальной истории.
- Полиция открыла производство по факту "отношений" 8-летней модели и 13-летнего блогера, чьи фото и видео в Instagram привлекли всеобщее внимание и вызвали возмущение.
- Мать Миланы Маханец уже дала показания полиции в Ирпене. По ее словам, дети вместе не живут, хотя девочка ранее рассказывала об этом в своем аккаунте в Instagram.
- Дедушкой скандальной 8-летней модели Миланы оказался главный консультант секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Шумейко.