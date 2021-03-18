Мать 8-летней модели рассказала о "романе" девочки с 13-летним блогером

Милана Маханец и Павел Пай / Instagram М.Маханец

Дарья Маханец оценила скандал, возникший после огласки отношений ее 8-летней дочери-модели Миланы и 13-летнего блогера Павла Пая.

В комментарии ТСН мать девочки говорит, что фото детей в постели, после которой поднялась волна критики, всего лишь шутка, а дети только повторяют тренды, популярные среди других блогеров.

"У них нет отношений... Они ... партнеры. Это такая хайповая тематика развития детской страницы. Это было рассчитано на детей, а не на выход куда-то. То есть там не укладывался какой-то смысл, который сейчас возвышается в каком-то извращенном характере", - подчеркнула Дарья Мащанец.

По ее словам, она не зарабатывает на раскрутке "романа" ее малолетней дочери в соцсетях.

"Я никогда не планировала зарабатывать деньги на ребенке. Я не планирую сама зарабатывать. Я планирую, что может, когда она вырастет популярным блогером, когда будет в состоянии сама вести страницу — чтобы она была популярна", — объясняет женщина.

Дарья Маханец надеется, что уголовное производство относительно возможного изготовления порнографии будет закрытое до суда из-за отсутствия состава преступления. Родители парня ждут адвокатов и без них интервью давать не хотят.

Отмечается, что сама маленькая Милана, которой приписывают роман с Пашей, призналась, что любит его как брата.

Скандал вокруг "романа" Миланы Маханец и Павла Пая: